L’Italie doit freiner la hype sur Antonelli pour ne pas le ’ruiner’ selon Wolff

Toto Wolff monte au créneau pour calmer le nouvel emballement autour de Kimi Antonelli, auteur d’un début de carrière exceptionnel en Formule 1. Si le patron de Mercedes F1 ne cache pas son admiration pour le jeune Italien, il appelle à la prudence face à une "hype" grandissante, notamment en Italie.

À seulement 19 ans, Antonelli a marqué l’histoire en remportant ses trois premiers Grands Prix depuis la pole position, creusant déjà un écart significatif sur son coéquipier George Russell au championnat. Une ascension fulgurante qui alimente un enthousiasme débordant dans son pays natal.

"En Italie, vous devez garder les pieds sur terre," a lancé Wolff dans un entretien accordé au Corriere della Sera.

"Depuis que votre équipe nationale ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde, tout tourne autour de Sinner et Antonelli."

Le parallèle avec le numéro 1 mondial de tennis, Jannik Sinner, est devenu omniprésent, symbole de cette nouvelle génération de stars italiennes.

"Ce sont les superstars. Les demandes des sponsors et les invitations se multiplient, et nous devons d’une certaine manière les contenir pour nous concentrer sur le travail et le maintenir dans un environnement protégé."

Pour Wolff, ces comparaisons restent toutefois prématurées.

"En Italie, c’est constant. Mais lui a gagné trois Grands Prix, l’autre est numéro 1 mondial et gagne depuis des années."

"Ce n’est que le début, nous devons penser sur le long terme."

Car si l’Autrichien cherche à tempérer les attentes, il ne cache pas le potentiel hors norme de son pilote.

"Kimi a une longue carrière en Formule 1 devant lui," a-t-il affirmé.

"Dans les 10 ou 15 prochaines années, il peut remporter de nombreux championnats."

Un avenir prometteur, qui nécessite néanmoins d’être géré avec précaution pour éviter tout emballement excessif.

"Nous ne voulons pas détruire ce château d’attentes en les élevant trop haut," a averti Wolff.

"Parce que le jour où il connaîtra une course difficile, les gens se demanderont : ’Où est passée la superstar ?’ Nous ne voulons pas ça pour Kimi."

"Nous devons suivre une trajectoire, en sachant qu’il y aura des hauts et des bas, comme c’est normal pour un garçon de son âge."

Et Wolff de conclure avec une touche d’humour, soulignant à quel point la précocité d’Antonelli est hors norme.

"Il a 19 ans, et à son âge, je n’étais même pas capable de prendre un avion seul, ni peut-être même d’arriver jusqu’au terminal de l’aéroport. Pourtant, ce qu’il fait est incroyable."