Palmer déplore la ’tentative désespérée’ de Verstappen à Djeddah

Jolyon Palmer est convaincu que Max Verstappen n’avait pas l’intention de franchir le premier virage à Djeddah. Oscar Piastri avait d’ailleurs exprimé un avis similaire, déplorant avoir été devant au moment de plonger dans le virage.

"Il doit rendre ça, j’étais devant" a lancé l’Australien à la radio. Pour Palmer, les actions de Verstappen étaient une "tentative désespérée de s’accrocher", ainsi qu’une réminiscence de ses normes de course litigieuses et controversées dans le même virage en 2021, alors qu’il luttait contre Lewis Hamilton pour son premier titre.

"Et je pense que c’est un autre incident de Verstappen qui refuse d’être dépassé et qui sort du virage et reste devant, si possible. Nous avons vu cela tellement de fois dans le passé. Nous l’avons déjà vu ici à Djeddah, en 2021. Max oblige toujours les commissaires à prendre une décision plutôt que de céder la place."

"Et Oscar a pris un excellent départ, ce qui a semblé décisif. Nous attendrons la rediffusion pour avoir un avis catégorique, mais il semblait que Max n’allait jamais avoir d’espace à l’extérieur, et cela ressemblait à une tentative désespérée de s’accrocher, et il n’y est parvenu qu’en coupant le virage."

David Coulthard, qui commente la F1 au même titre que Palmer, a la même analyse que l’Anglais : "Il est derrière au point de corde", a-t-il analysé l’Ecossais, avant que Palmer ne relance.

"Ce n’est pas une lutte juste. C’est simple et clair. Ce n’est pas juste de la part de Verstappen et il a gardé la place. Mais en fait, il est arrivé avec tellement de vitesse ici, qu’il n’allait jamais vraiment prendre le virage de toute façon."

"Donc le seul autre espoir était qu’Oscar ne prenne pas non plus le virage, et il pouvait prétendre que c’était une sorte de grosse confusion entre les deux, et ils devraient juste pouvoir partir sans qu’aucun des deux ne prenne le virage avec Max de nouveau en tête."

"La McLaren pourrait disparaître, la McLaren pourrait complètement disparaître et il n’y a aucune chance que Max reste en piste avec cet angle et cette attaque qu’il a eue en arrivant. Et c’est une approche typique de Max que de dire qu’il a été forcé de sortir, d’utiliser la piste extérieure et d’essayer de se battre avec les commissaires."

"Max relâche les freins à l’entrée du virage. Au sommet du premier virage, il prend beaucoup plus de vitesse pour essayer de contourner l’extérieur. Et vous pouvez le voir relâcher les freins là où Piastri les retient."

"Max n’a que deux petits pas à faire, mais il a vraiment lâché les freins, et il a juste essayé d’augmenter la vitesse dans une tentative ambitieuse de garder la tête, et il n’aurait jamais pu la garder sur le circuit en faisant cela non plus."

"Et en fait, quand on regarde les données, on voit que Max est encore plus rapide sur le tour du virage 1, avec 100 kilos d’essence, pas d’apex et des pneus moyens, qu’il ne l’était sur son tour de qualification la veille, avec des pneus tendres, alors qu’il était sur le point de décrocher la pole position."

"En passant l’apex du premier virage, il a en fait plus de vitesse, ce qui montre une fois de plus à quel point cette manœuvre était ambitieuse et pourquoi il était très peu probable qu’il puisse la maintenir sur la piste."

Ralf Schumacher a émis une hypothèse sur la manière dont Verstappen aurait pu éviter d’être pénalisé : "À mes yeux, et vous devrez le vérifier auprès des commissaires, la coupe du virage en elle-même n’était pas le plus gros problème."

"En revanche, il l’a faite au plus court et a réussi à gagner au moins deux longueurs de voiture. Il a simplement accéléré et en a profité. Je pense que c’est la véritable cause de la pénalité. Il a pris l’avantage. S’il s’était retenu un peu, ils auraient pu s’asseoir côte à côte dans le virage suivant et à cause de cela, il aurait pu s’en tirer."

L’ancien pilote Jordan, Williams et Toyota a souligné que le fait que Piastri n’ait pas laissé d’espace à la sortie du virage aurait pu coûter cher aux deux pilotes. Néanmoins, il a maintenu que la pénalité infligée à Verstappen était une décision juste, car elle empêchera d’autres personnes de faire la même chose à l’avenir.

"Une chose est également très claire, Piastri ne lui a pas laissé d’espace, donc cela aurait tout aussi bien pu se traduire par un accident. Mais Verstappen a simplement appuyé sur l’accélérateur trop tôt et la pénalité est donc justifiée. Si ce n’est pas le cas, cette coupure devient la norme pour l’avenir, alors que Piastri avait simplement le meilleur départ dans ce cas."