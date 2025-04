Vasseur révèle quand arrivera la prochaine évolution de Ferrari

Frédéric Vasseur a révélé que la qualification est un des problèmes de Ferrari actuellement, et ce qui empêche l’équipe italienne d’aller chercher de meilleurs résultats le dimanche. Le directeur de la Scuderia salue un bon rythme en course.

"Si nous ne sommes pas plus en avant, c’est à cause des qualifications, c’est clair" a déclaré Vasseur. "Le rythme a toujours été très bon en course. Nous devons être plus réguliers sur l’ensemble du week-end, dans toutes les séances, et faire un meilleur travail. Il est clair que nous avons des faiblesses, surtout en qualifications."

L’an dernier, Ferrari avait réussi à résoudre ses problèmes grâce à des packages successifs d’évolutions qui avaient corrigé les limitations de la monoplace, et le Français révèle que l’approche reste la même.

"Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et analyser la situation. Lorsque vous comprenez où sont les problèmes, vous pouvez travailler pour les résoudre et nous pensons avoir compris où intervenir. Nous gardons la même approche que l’année dernière et nous pensons course par course."

Ce n’est pas lors de la prochaine course qu’arrivera le plus gros package d’évolutions de Ferrari : "Miami, il y a la course Sprint et peu de temps pour travailler, nous apporterons probablement des mises à jour à Imola."

Vasseur rappelle par ailleurs que la double disqualification de Shanghai donne une image plus négative que la situation réelle de l’équipe : "Nous payons encore les points perdus en Chine par rapport aux autres. Nous devons regarder vers l’avenir, nous pousser ensemble et les résultats viendront."