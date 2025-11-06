McLaren F1 considère ses pilotes ’comme ses fils’ et leur laisse ’les mêmes chances’

McLaren F1 refuse de se laisser perturber par les commentaires sur sa gestion des pilotes, malgré quelques couacs et un flou artistique autour des fameuses Papaya Rules. Zak Brown, le PDG de l’équipe, a expliqué qu’il assume cette façon de traiter Lando Norris et Oscar Piastri.

L’Américain assure que ce qui se passe en coulisses est clair, et après ses propos sur le fait que McLaren préférerait perdre le titre que de choisir un numéro 1, il dément que l’équipe n’ait pas de stratégie claire, malgré tous les bruits qui entourent les décisions du team.

"Je les ignore" assure Brown dans le podcast Beyond the Grid. "Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes, sur ce qu’il faut faire et sur l’engagement que nous avons pris envers l’équipe de course, nos sponsors, nos actionnaires et nos fans, mais tout le monde ne peut pas être aussi bien informé que nous."

"Je pense que la raison pour laquelle vous voyez une si bonne relation entre Lando et Oscar, c’est qu’ils savent qu’ils ont les mêmes chances de remporter le championnat du monde, et nous sommes transparents, nous sommes justes, nous communiquons."

"Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes des compétiteurs, et ils le savent. Il y a donc tout ce bruit autour de nous, mais nous ne laissons pas ce bruit entrer dans le McLaren Technology Centre."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, explique pourquoi l’équipe n’a aucun biais envers Norris, malgré les commentaires en ce sens tenus sans preuves par des observateurs et consultants.

Et l’Italien d’expliquer que l’engagement d’une équipe envers ses pilotes empêche, selon lui, de donner l’avantage à l’un d’entre eux : "Le même engagement envers l’équipe, la même mentalité ’tout donner’ pour l’équipe, le même soutien total à l’équipe, cela venait aussi d’Oscar."

"Quand vous êtes à ma place, c’est comme si vous aviez deux fils et que quelqu’un vous demandait ’lequel préférez-vous ?’... oui, mais ce sont mes deux fils ! Comment pouvez-vous dire lequel je préfère ?"

"Alors, parfois, quand j’entends ou que je lis des commentaires de ce genre, je les trouve vraiment très superficiels, et je pense que parfois, les gens ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie d’avoir deux pilotes qui vous accompagnent dans cette aventure en Formule 1, donc je suis simplement très reconnaissant envers les deux, en toute honnêteté."