McLaren F1 ’préfère’ perdre le titre que de choisir un numéro 1

McLaren F1 n’a aucun problème avec l’hypothèse de voir Max Verstappen battre Lando Norris et Oscar Piastri pour aller chercher le titre mondial cette année. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, assure qu’il n’aurait aucun problème à féliciter chaleureusement celui qui battrait ses deux pilotes.

Un discours étonnamment peu ambitieux, dont on imagine qu’il a pour objectif de ne pas mettre trop de pression aux deux pilotes de Woking. Mais cette volonté absolue de ne pas choisir un favori semble dangereuse.

"Si Max est champion à la fin de l’année, pour nous, l’important sera de pouvoir dire que nous avons fait de notre mieux, et que nous l’avons fait en respectant notre manière de courir" a déclaré Stella dans le podcast Beyond the Grid.

"Si Max gagne cette année, nous dirons que nous gagnerons l’année prochaine. Nous serons là, et nous serons là, unis comme nous le sommes."

Le PDG, Zak Brown, a reconnu la possibilité d’une répétition de la saison 2007, lorsque Lewis Hamilton et Fernando Alonso, favoris pour le titre, avaient finalement été battus par Kimi Räikkönen lors de la dernière manche au Brésil.

Reconnaissant qu’un scénario similaire pourrait se reproduire, le PDG Brown a expliqué qu’il préfèrerait que cela arrive plutôt que de devoir choisir un pilote au détriment de l’autre alors que leurs positions au classement sont si proches.

"Je lui serrerais la main et lui dirais ’bravo, beau travail’" a déclaré Brown à propos d’un titre de Verstappen. "Je veux m’assurer que, si nous ne gagnons pas, ce soit lui qui nous batte, pas que nous nous battions nous-mêmes. C’est essentiel."

"Et comme je l’ai déjà dit, nous connaissons bien 2007 : deux pilotes à égalité de points, un seul qui passe devant. Mais nous avons deux pilotes qui veulent gagner le championnat du monde. Nous jouons l’attaque, pas la défense."

"Je préfère dire ’nous avons fait de notre mieux, nos pilotes sont à égalité, et l’autre gars nous a battus d’un point’, plutôt que l’alternative, qui consisterait à dire à l’un de nos pilotes, alors qu’ils ne sont séparés que d’un point ’je sais que tu rêves de devenir champion du monde, mais on a tiré à pile ou face, et ce ne sera pas pour toi cette année’."

"Oubliez ça. Ce n’est pas notre façon de courir. La meilleure façon de gagner le championnat constructeurs, c’est de finir premier et deuxième du championnat pilotes."

"Et la meilleure façon de gagner le championnat pilotes, c’est d’avoir deux pilotes en lutte pour le titre. Si jamais 2007 se reproduit ? Je préfère ce scénario à tous les autres qui impliqueraient de jouer les favoris. Nous ne le ferons pas. Nous sommes des compétiteurs. Nous allons nous battre."

