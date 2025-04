Wheatley : Revenir sans points du triplé de courses est ’éprouvant’

Sauber F1 continue son chemin de croix de 2025. Même si l’équipe de Hinwil n’est pas complètement en perdition, elle peine toutefois à se détacher du ventre mou du peloton, ce qui l’empêche, comme c’était encore le cas en Arabie saoudite, de se battre pour un top 10, en qualifs comme en course.

"Encore un week-end long et difficile pour l’équipe lors de ce Grand Prix d’Arabie saoudite, sans point pour nous au bout. Nous avons débuté la course avec nos pilotes utilisant des stratégies différentes" a déclaré Wheatley.

"Nous avons arrêté Gabriel avec la voiture de sécurité au premier tour, et il a effectué un relais de 48 tours en pneus durs, fournissant exactement ce que nous attendions de lui. Malheureusement, il n’avait pas le rythme pour rester devant Doohan en fin de course et s’est fait doubler de justesse sur la ligne (photo ci-dessous)."

"Pour Nico, nous avons tiré le meilleur parti de notre équipe et de notre F1 avec lui pour finir à la 15e place" poursuit Wheatley, qui se félicite toutefois d’avoir évité des dégâts lors d’un des week-ends les plus risqués de la saison.

"Nous sortons du week-end sans dommage sur les voitures, avec un excellent arrêt au stand pour Nico, et sommes bien lancés sur le développement de la C45. Ce triplé de courses a été éprouvant pour l’équipe, mais nous allons nous revenir au meilleur de notre forme pour Miami dans deux semaines."