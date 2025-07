Mercedes F1 : ’Pas grand chose de positif à retenir’ du week-end belge

Mercedes F1 a connu un week-end très compliqué à Spa-Francorchamps, avec un Sprint sans points et une cinquième place isolée pour George Russell en course. Toto Wolff, le directeur de l’équipe, reconnait que le Grand Prix de Belgique a été un chemin de croix pour l’équipe.

"Il n’y a pas grand-chose de positif à retenir de ce week-end à Spa. Notre rythme n’a pas été suffisant pour rivaliser avec nos rivaux habituels, ce qui a été frustrant. Il nous faut rapidement comprendre pourquoi. Nous devons également exécuter les week-ends de course plus proprement, en améliorant la position de la voiture dès la première séance" regrette l’Autrichien.

Wolff n’a rien à dire sur la course de Russell, qui a fait de son mieux : "George a donné le maximum avec la voiture pour prendre la cinquième position. La course était axée sur la limitation des dégâts et il a fait du bon travail pour marquer des points."

Andrea Kimi Antonelli a connu un week-end cauchemardesque des EL jusqu’à l’arrivée : "Pour Kimi, parti du fond de grille, il était forcément difficile de se battre. Sous la pluie, ses réglages étaient utiles, mais cela l’a freiné une fois sur le sec. Il a tenté une autre approche avec les deux arrêts en fin de course, mais son déficit en ligne droite l’a trop freiné."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, explique comment Mercedes a essayé de limiter la casse : "Ce week-end a été difficile pour nous à Spa. Nous n’avons pas eu un bon rythme tout au long de la course, donc la course a surtout consisté à limiter les dégâts."

"George a maximisé son résultat en terminant cinquième, profitant d’un réglage à faible appui pour dépasser la Williams d’Alex Albon. Ensuite, il a mené la course en solitaire jusqu’au drapeau à damier."

L’ingénieur confirme que c’est un déficit de vitesse de pointe qui a coûté cher à Antonelli en course : "Kimi a opté pour un réglage pluie à plus fort appui, ce qui s’est avéré payant en début de course sur circuit humide."

"Malheureusement, lors du passage aux pneus slicks, son avantage en termes de rythme sur les voitures devant a été annulé par un manque de vitesse en ligne droite. Nous avons tenté le tout pour le tout avec la stratégie à deux arrêts, mais les points n’auraient pas été possibles quoi qu’il en soit."

Shovlin espère désormais du mieux en Hongrie le week-end prochain, sur un circuit sinueux qui pourrait être difficile pour Mercedes : "Après un week-end difficile ici en Belgique, il est bon de se remettre en piste le week-end prochain à Budapest."

"Nous allons consacrer les prochains jours à analyser ce week-end et à nous assurer d’en tirer les leçons pour nos essais sur le Hungaroring. Espérons que nous pourrons aborder la pause estivale avec un résultat plus positif que celui que nous avons obtenu ici à Spa."