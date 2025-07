Les choses se précisent : Verstappen restera bien chez Red Bull en 2026

Max Verstappen restera bien chez Red Bull Racing pour la saison 2026 de Formule 1, selon de nombreuses sources dans le paddock.

Toto Wolff, le directeur de Mercedes F1, admettait déjà lui-même dimanche matin (à lire ici) qu’à 90 voire 95%, c’est son duo actuel, George Russell et Kimi Antonelli, qui serait reconduit.

Le Néerlandais est donc prêt à rester une année de plus au moins à Milton Keynes, sous la nouvelle direction de Laurent Mekies.

De Telegraaf, un journal proche du camp Verstappen, l’affirme : "Toutes les spéculations sont à jeter aux orties : Max Verstappen pilotera bien pour Red Bull en 2026."

Le journaliste Erik van Haren a écrit que le Néerlandais ne pouvait plus « utiliser la clause de sortie » de son contrat, le pilote étant désormais mathématiquement assuré de terminer parmi les trois premiers d’ici la pause estivale.

"Mais ce n’était qu’une formalité. Il a décidé de rester."

Ralf Schumacher, consultant de Sky Deutschland, a entendu la même chose. Selon lui Verstappen a opté pour la stabilité en attendant 2027.

"Je ne pense pas que cela sera annoncé par Red Bull, mais il restera. C’est à Mercedes de confirmer ses pilotes pour que les spéculations s’arrêtent. Max va rester et il verra s’il doit partir ailleurs pour 2027."

La clause de sortie étant close, Verstappen ne pouvait désormais quitter Red Bull que si l’équipe le libérait ou si une équipe rivale versait une indemnité de départ estimée à 100 millions de dollars.

"Partir sans activer la clause de performance susmentionnée, par exemple en déclenchant une guerre interne et en faisant racheter le contrat, est hors de question," a ajouté De Telegraaf.

Le manager de Verstappen, Raymond Vermeulen, a refusé de commenter, évoquant uniquement l’accord actuel jusqu’en 2028.

De son côté, Jos Verstappen, père de Max et également co-manager, est resté muet. Interrogé sur le départ de Horner sur la grille de Spa, Jos a déclaré : "Eh bien, ils ont décidé de changer, donc tout me va. Tant que ça marche."

En lui rappelant qu’il avait appelé à plusieurs reprises et haut et fort au départ de Horner, Jos a répondu : "C’était il y a un an et demi. C’est différent. Je n’ai rien à dire. C’est bon."