GP Las Vegas, EL1 : Leclerc en tête, trois équipes en embuscade

C’est à un horaire nocturne en France que débute officiellement le Grand Prix de Las Vegas, avec les EL1. La course du Nevada sera pleine de défis, avec une piste à faible adhérence qui nécessite des monoplaces réglées avec peu d’appui.

Les trois séances d’essais libres ne seront pas de trop pour comprendre le fonctionnement des pneus, alors que le graining est un problème énorme. Ce phénomène, amené par une piste à faible appui et des températures froides, avait été un sujet délicat l’année dernière.

L’objectif sera d’accumuler du roulage, en particulier lors des EL2, qui se dérouleront de nuit et donc dans des conditions plus proches de celles de la qualification et de la course, qui seront également à 5h du matin, heure française.

1h20 : La météo est pour le moment clémente à Las Vegas, et malgré le déluge qui a touché la ville mardi, elle est aujourd’hui dans des conditions correctes.

1h26 : Le soleil est en train de tomber doucement à l’horizon et la piste est déjà éclairée, mais le ciel est encore lumineux.

1h30 : La séance est lancée !

1h31 : Charles Leclerc prend immédiatement la piste.

1h34 : Liam Lawon se plaint de l’asphalte : "C’est tellement glissant"

1h35 : Leclerc signe la première véritable référence en 1’41"328, alors que tous les autres sont à plus de quatre secondes.

1h36 : Carlos Sainz fait mieux en 1’41"164, tandis qu’Isack Hadjar se place troisième. Pierre Gasly met tout le monde d’accord en 1’41"000 ! Yuki Tsunoda se place troisième.

1h37 : Signe que les chronos sont encore loin des références, Leclerc améliore en 1’39"733. C’est encore à plus de sept secondes de la pole de l’an dernier.

1h38 : Hadjar prend la main en 1’39"415, et Nico Hülkenberg prend le troisième temps.

1h40 : Battu par Sainz, Hadjar reprend la tête en 1’38"753, et Tsunoda prend le deuxième temps. Max Verstappen fait visiblement un deuxième tour de préparation.

1h41 : Leclerc reprend la tête en 1’38"114, et les deux McLaren se placent deuxième (Lando Norris à un dixième) et troisième (Oscar Piastri à cinq dixièmes).

1h42 : Gasly accélère en 1’37"990, et Tsunoda se place deuxième. Verstappen se place deuxième à 0"021, et Tsunoda troisième à 0"078.

1h43 : Sainz reprend la tête de la séance en 1’37"588, tandis qu’Oliver Bearman se rate et coupe une chicane.

1h46 : Verstappen s’empare de la tête en 1’36"493, alors que Sainz, Norris et Tsunoda avaient progressé.

1h53 : Verstappen a pris la meilleur temps en 1’35"776.

1h55 : Antonelli et Stroll sont sortis de piste sans gravité, mais le Canadien a touché le mur.

2h03 : Les deux pilotes Ferrari prennent la main dans cette séance avec des pneus durs, Leclerc se place en tête en 1’35"281. Hamilton est à deux dixièmes.

2h05 : Les petites erreurs se multiplient, à l’image d’Albon qui bloque ses roues.

2h07 : Leclerc a fait mieux en 1’35"121, et Gasly prend le troisième temps.

2h11 : Hamilton prend le deuxième temps et Russell s’intercale entre les Ferrari.

2h13 : Verstappen se place en tête en 1’35"109, et Leclerc améliore pour rester à 4 millièmes du Néerlandais.

2h14 : Antonelli prend le quatrième temps. Tsunoda prend la tête en 1’35"073.

2h16 : Norris a tiré tout droit alors qu’il était dans un tour rapide, et Leclerc prend la première place en 1’34"802.

2h23 : Albon est remonté deuxième, devant les Red Bull. Sainz est cinquième devant les McLaren.

2h28 : Hadjar s’intercale en septième place entre les McLaren.

2h30 : C’est la fin de la séance !

Leclerc termine donc en tête devant Albon, Tsunoda, Verstappen et Sainz. Les Red Bull et les Williams son donc en embuscade derrière le pilote Ferrari, et devance les deux McLaren de Norris et Piastri, qui entourent Hadjar au classement.

Russell et Antonelli sont dans le top 10 devant Hamilton et Gasly, tandis qu’Aston Martin, Haas et Sauber sont en retrait. Mais nul doute qu’avec des conditions différentes et une piste évolutive, on verra une hiérarchie évolutive au cours du week-end.