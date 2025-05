Officiel : Stroll prend une pénalité sur la grille à Monaco

Lance Stroll a écopé d’une pénalité d’une place sur la grille de départ par les commissaires du Grand Prix de Monaco suite à son accrochage avec Charles Leclerc lors des essais libres.

Au début de la première séance en Principauté, Stroll a dévié sa trajectoire vers la gauche à l’épingle pour laisser passer Kimi Antonelli, puis a viré vers la droite pour contourner le virage à gauche.

Cependant, il a ensuite été percuté par Leclerc, lancé sur un tour rapide et qui n’a pu éviter le Canadien, et les drapeaux rouges ont brièvement été déployés pour cause de débris (cliquez ici pour retrouver la vidéo).

Dans leur verdict, les commissaires ont estimé que Stroll était « entièrement responsable de l’accrochage » et que Leclerc n’avait pas pu l’éviter.

Il a également écopé d’un point de pénalité sur sa super-licence, ce qui porte son total à trois pour la période de 12 mois.

Leclerc est revenu en piste et a réalisé le meilleur temps de la séance, tandis que Stroll est resté au garage, suite à une suspension arrière endommagée et un changement de boîte de vitesses. Il a terminé 20e et dernier des EL1.