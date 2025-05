Monaco, EL1 : Leclerc en tête malgré un gros accrochage avec Stroll (+ vidéo)

Moins d’une semaine après Imola, la F1 se rend sur la Côte d’Azur pour le Grand Prix de Monaco. Les EL1 du GP ont lieu ce vendredi en début d’après-midi, et les pilotes vont devoir travailler pour réussir à trouver la limite de leur voiture entre les rails de la Principauté.

La direction de course a donné de nouvelles directives pour les pilotes qui couperaient la chicane du port, après le tunnel, et gagneraient une place en le faisant. Ils devront rendre la position immédiatement, dans la courte ligne droite qui mène au virage du Tabac, sans quoi ils seront punis.

Si le pilote contrevenant rend la position après le virage 12 du Tabac, il sera aussi sous enquête. Et surtout, si un pilote coupe la chicane dans un tour avant son arrêt et gagne une place aux stands, il sera considéré comme ayant gagné un avantage hors piste et sera placé sous enquête.

13h11 : Yuki Tsunoda n’aura pas les évolutions de Red Bull à la suite de son gros accident d’Imola, comme l’a expliqué son équipe : "Au fur et à mesure de l’évolution de nos conceptions et de la production de nouvelles pièces, nous nous efforcerons de rectifier le tir. Il est clairement dans notre intérêt de le faire."

13h17 : McLaren a un nouvel aileron arrière et une suspension avant revue, tandis que Ferrari apporte les mêmes pièces revues, spécifiques pour le circuit. Red Bull a un nouvel aileron arrière, ainsi qu’une suspension avant modifiée également. Aston Martin apporte des ailerons avant et arrière spécifiques à Monaco. Alpine a un aileron arrière spécifique pour Monaco et une suspension avant revue. Ce sont également les pièces que l’on trouve chez Haas, car les équipes ont besoin de suspensions avant spécialement réglées et conçues pour les routes sinueuses de la Principauté, et notamment le célèbre virage du Fairmont, anciennement Loews. Racing Bulls et Williams apportent aussi un aileron arrière et une suspension avant, et Sauber a un aileron arrière revu et des écopes avant spécifiques pour le refroidissement. Mercedes n’a pas d’évolutions.

13h23 : McLaren a annoncé cette semaine qu’elle ne favoriserait aucun de ses pilotes, et Red Bull s’est montrée particulièrement heureuse de cette information en marge du GP de Monaco.

13h26 : Comme nous vous le rapportions hier, Alex Wurz étudie la possibilité de se présenter en tant que président de la FIA. L’Autrichien l’a confirmé à Monaco.

13h30 : La séance est lancée !

13h32 : Charles Leclerc s’est fait une frayeur à Mirabeau en bloquant ses roues, sans conséquences pour le Monégasque.

13h34 : Oscar Piastri signe un temps en 1’16"954 en pneus tendres, Max Verstappen se place à une demi-seconde en gommes dures. Lewis Hamilton fait mieux en 1’16"865 avec des gommes mediums.

13h36 : Hamilton améliore en 1’14"576.

13h37 : C’est plus compliqué pour l’autre Ferrari ! Leclerc a tapé le rail et rentre au ralenti avec un aileron avant cassé !

13h38 : C’est en fait Lance Stroll qui s’est déporté sur la Ferrari du Monégasque dans l’épingle du Fairmont en se décalant d’un coup devant la SF-25 ! (voir la vidéo ci-dessous) Nul doute que le Canadien risque d’être puni pour ça.

13h39 : Le drapeau rouge est déployé pour nettoyer les débris dans l’épingle.

13h41 : Il y a en fait des débris dans plusieurs endroits de la piste, car la Ferrari a perdu des pièces à la sortie du tunnel notamment. Le replay montre que l’Aston Martin de Stroll a aussi subi de lourds dégâts, notamment sur les pièces en carbone situées derrière la suspension arrière.

13h42 : Adrian Newey est présent ce week-end à Monaco. Comme à son habitude, l’ingénieur britannique est dans le garage avec un carnet de notes à la main !

13h43 : La séance va reprendre à 13h44 !

13h47 : George Russell signe le deuxième temps à 0"079 de Hamilton, et Piastri améliore pour se placer en tête en 1’13"821. La pole position l’an dernier était en 1’10"270 avec des pneus moins tendres, et l’on devrait donc voir les chronos progresser nettement.

13h48 : Lando Norris fait mieux en 1’13"615 !

13h52 : Piastri améliore en 1’13"031, et Norris se place juste derrière lui. Leclerc est revenu en piste et signe le troisième temps provisoire en pneus tendres, tandis que Hamilton se place quatrième en pneus mediums et Verstappen cinquième en pneus durs.

13h53 : La sixième place provisoire de Nico Hülkenberg en pneus mediums est une surprise, malgré une petite erreur de l’Allemand au Portier.

13h54 : Aston Martin travaille toujours sur la voiture de Lance Stroll, qui a visiblement des dégâts importants sur la suspension arrière.

13h55 : Et c’est bien une fin de séance confirmée pour le Canadien.

13h56 : Hamilton s’empare du meilleur chrono en pneus mediums, en 1’12"846. Norris fait mieux en gommes tendres en 1’12"290 ! On a gagné près d’une seconde en l’espace de deux tours rapides, et Leclerc se place troisième.

13h59 : Leclerc améliore et prend la cinquième place.

14h01 : Carlos Sainz place sa Williams au cinquième rang.

14h03 : L’Espagnol a tiré tout droit à Sainte Dévote, sans gravité.

14h05 : Norris a fait à son tour une erreur à Sainte Devote.

14h07 : Leclerc s’empare du meilleur chrono en 1’11"964.

14h11 : Sainz est remonté au quatrième rang, et Alex Albon se place sixième avec l’autre Williams. Les deux hommes sont en gommes tendres.

14h12 : Albon améliore et prend le quatrième chrono.

14h14 : Sainz a repris la quatrième place, et Hamilton a été gêné.

14h17 : Norris s’est raté à la chicane, tout comme Hamilton.

14h19 : Verstappen améliore en pneus tendres et remonte en sixième place.

14h21 : Russell remonte au quatrième rang, et Andrea Kimi Antonelli ne fait pas mieux pour l’instant que 11e. Verstappen améliore encore et remonte au deuxième rang.

14h24 : Hamilton a été perturbé par une voiture devant lui et a pris son envol sur le vibreur jaune à la Piscine. La Ferrari a décollé des quatre roues !

14h26 : Verstappen améliore et revient à 0"163 de Leclerc.

14h27 : Albon est quatrième entre les deux McLaren.

14h29 : Bortoleto a tiré tout droit à Sainte Devote, sans gravité.

14h30 : C’est la fin de ces EL1 !

14h31 : Isack Hadjar est impressionné par tout ce qu’il a dû faire : "C’étaient les EL1 les plus animés de ma vie".

Leclerc termine donc en tête devant Verstappen, puis Norris, Albon et Piastri. Russell est sixième devant Sainz, Pierre Gasly, Hamilton et Fernando Alonso. Antonelli est 11e devant Hülkenberg et Hadjar.

Yuki Tsunoda n’est que 14e devant les Haas d’Oliver Bearman et Esteban Ocon, puis Liam Lawson, Bortoleto, Franco Colapinto et Stroll. Les pilotes travaillent sur la performance pure, mais le week-end va être long pour trouver les meilleurs compromis de réglages, et surtout stratégiques avec les deux arrêts obligatoires !

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Charles Leclerc Ferrari SF-25 1:11.964 33 02 Max Verstappen Red Bull Honda RBPT RB21 1:12.127 30 03 Lando Norris McLaren Mercedes MCL39 1:12.290 32 04 Alex Albon Williams Mercedes FW47 1:12.314 33 05 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL39 1:12.342 28 06 George Russell Mercedes W16 1:12.482 33 07 Carlos Sainz Williams Mercedes FW47 1:12.534 36 08 Pierre Gasly Alpine Renault A525 1:12.669 29 09 Lewis Hamilton Ferrari SF-25 1:12.690 30 10 Fernando Alonso Aston Martin Mercedes AMR25 1:12.727 28 11 Kimi Antonelli Mercedes W16 1:12.765 34 12 Nico Hülkenberg Stake F1 Kick Sauber C45 1:12.979 30 13 Isack Hadjar Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02 1:13.187 35 14 Yuki Tsunoda Red Bull Honda RBPT RB21 1:13.232 32 15 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-25 1:13.329 34 16 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-25 1:13.394 31 17 Liam Lawson Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02 1:13.429 37 18 Gabriel Bortoleto Stake F1 Kick Sauber C45 1:13.470 29 19 Franco Colapinto Alpine Renault A525 1:13.820 32 20 Lance Stroll Aston Martin Mercedes AMR25 1:15.635 4