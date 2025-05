Mercedes F1 attend-elle sur Verstappen pour prolonger Russell ?

Mercedes F1 affirme qu’il n’y a « aucune urgence » à régler l’avenir de George Russell en F1.

Le Britannique, qui a été l’un des pilotes les plus performants jusqu’à présent cette saison, arrive en fin de contrat à la fin de l’année et ne dispose actuellement d’aucun volant pour 2026 et au-delà.

Malgré la forme impressionnante de Russell, Mercedes n’a pas encore signé de nouveau contrat, bien que Toto Wolff ait souligné à plusieurs reprises que l’équipe n’avait aucune intention de modifier son duo de pilotes.

Mercedes continue d’être citée pour un transfert possible de Max Verstappen, mais Wolff a déclaré qu’il ne joue pas la montre à cause de cela.

"Absolument pas ! Cela peut vous paraitre ainsi car il y a toujours des rumeurs sur Max. Mais George et moi sommes parfaitement au courant de la manière dont cela va se passer. Et nous sommes parfaitement d’accord."

"Il est hors de question de faire traîner les choses pour attendre un autre pilote, car ce n’est pas notre façon de faire. Nous avons décidé quand s’ouvrirait la fenêtre pour négocier et c’est au début de l’été. D’ici là, vous aurez des bruits et nous vous répondrons la même chose."

De son côté, Bradley Lord, représentant de l’équipe Mercedes, a répondu : "Je pensais que vous essayeriez de me piéger avec la même question qu’à Toto !"

"Non, nous ne sommes pas pressés. De plus nous gérons la carrière de George tout en étant l’équipe pour laquelle il pilote actuellement."

"Mais il n’y a aucune pression. Il est entièrement concentré sur nos performances cette année et sur la façon dont nous allons continuer à progresser."

"Ensuite, au moment opportun, lui et Toto se réuniront et, comme ils le disent toujours, il ne faudra pas longtemps pour régler ces problèmes."

"Ce n’est pas encore arrivé, mais cela arrivera certainement dans les semaines et les mois à venir."

Russell occupe la quatrième place du championnat avec 99 points, à 47 points du leader Oscar Piastri. Le Britannique de 27 ans a constamment exploité le maximum de sa Mercedes et a décroché quatre podiums lors des sept premières courses.

"Il a clairement pris son rôle de leader," souligne Lord. "C’est comme le grand frère et Kimi, le petit frère."

"Je pense que cela convient vraiment à George, cette capacité à donner des directives et à être la référence pour l’équipe. Cela lui réussit bien."

"Il a été à la hauteur à chaque fois qu’il a piloté la voiture. Il maximise ce que nous avons, en obtenant des podiums là où ils sont possibles, puis en travaillant très dur avec les concepteurs de l’usine pour comprendre où pouvons-nous améliorer la voiture, comment devons-nous la faire progresser pour combler cet écart avec les leaders."