Officiel : Miami prolonge avec la F1... jusqu’en 2041 !

La Formule 1 et Miami, c’est une histoire d’amour qui est partie pour durer très longtemps. La F1 a en effet annoncé que le Grand Prix de Miami resterait au calendrier jusqu’en 2041, suite à une prolongation de 10 ans de son accord en cours avec le promoteur South Florida Motorsports. Ce nouvel accord fera de Miami l’événement au contrat le plus long du calendrier de la F1.

Depuis son arrivée en Formule 1 en 2022, le Grand Prix de Miami s’est imposé comme l’un des événements sportifs les plus prisés au monde, attirant des fans des États-Unis et du monde entier grâce à une combinaison parfaite de courses palpitantes en piste et de divertissements exceptionnels en dehors.

La course a eu un impact significatif sur l’économie et la communauté locales, générant plus d’un milliard de dollars de retombées économiques au cours de ses trois premières années. Les organisateurs de la course ont également mis en place des programmes de stages, collaboré avec des associations caritatives locales et promu chaque année des entreprises locales afin de garantir que l’héritage de la course se fasse sentir dans la région.

South Florida Motorsports a été nommé Promoteur de Formule 1 de l’année 2024, en reconnaissance de son organisation exceptionnelle du Grand Prix et de son engagement continu à offrir un événement sportif et de divertissement exceptionnel aux fans.

Stefano Domenicali, président-directeur général de Formule 1, a déclaré : "En seulement trois ans, le Grand Prix de Miami s’est imposé comme l’un des événements les plus importants et les plus spectaculaires de notre calendrier, un exemple extraordinaire de qualité et de vision qui incarne parfaitement l’esprit et l’ambition de la Formule 1 aux États-Unis."

"La prolongation de cet accord jusqu’en 2041 est une étape stratégique d’une importance capitale, qui renforce notre présence en Amérique et consolide le lien toujours plus profond avec notre communauté de fans là-bas, dont la passion ne cesse de croître et qui est plus forte que jamais."

"Miami est non seulement une ville extraordinaire, mais aussi un véritable pôle sportif mondial, dynamique et culturel. Tout cela n’aurait pas été possible sans la vision clairvoyante et l’engagement indéfectible de Stephen Ross et Tom Garfinkel, à qui j’exprime ma sincère gratitude pour le leadership, le soutien et le dévouement avec lesquels ils ont contribué à faire du Grand Prix de Miami un événement de classe mondiale."

Tom Garfinkel, associé directeur du Grand Prix, a ajouté : "L’obtention d’une prolongation de 10 ans avec la Formule 1 jusqu’en 2041 est une étape extraordinaire pour nous tous chez South Florida Motorsports et témoigne du travail acharné de notre équipe, de la force de nos partenariats, du soutien de notre communauté et de la croissance de ce sport aux États-Unis. L’obtention de cette prolongation après seulement notre troisième édition témoigne de ce que nous avons ressenti dès le début : le Grand Prix de Miami est là pour durer."

"Je tiens à remercier Stefano Domenicali et la Formule 1 pour leur confiance en notre vision, ainsi que Stephen Ross pour son investissement et son engagement dans le développement de cet événement. Depuis le premier jour, notre objectif a été de créer une course de classe mondiale qui reflète également l’esprit de Miami : dynamique, inclusive et culturellement significative. Cet engagement à long terme nous permet de continuer à innover, d’investir dans l’expérience des supporters et de renforcer notre impact dans le sud de la Floride."