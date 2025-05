Piastri est ’satisfait des raisons qui expliquent pourquoi’ il mène le championnat

Oscar Piastri est heureux de mener le championnat du monde après cinq courses, mais ce n’est pas ce qui le rend le plus satisfait cette année. Le pilote McLaren F1 se félicite avant tout de la manière dont il a redressé sa situation après une entame de championnat frustrante à domicile.

"Gagner les courses, c’est ce qui est excitant en ce moment. Je pense que l’avance au championnat est agréable, mais je crois que j’ai dit après Djeddah que je suis beaucoup plus fier et satisfait du travail et des raisons qui expliquent pourquoi je suis en tête du championnat que du fait d’être en tête du championnat" a déclaré Piastri.

"D’autant plus que Melbourne ne s’est pas très bien déroulé du point de vue des points, je pense que ça s’est bien passé du point de vue de l’exécution, mais étant donné que j’ai commencé avec un léger déficit et que je l’ai comblé, je pense que c’est la partie que j’apprécie le plus, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles nous sommes en tête du championnat."

L’Australien décrit comment il parvient à mieux maîtriser la MCL39 de cette année par rapport à sa devancière : "La voiture est une évolution par rapport à celle que nous avions l’année dernière, il y a certaines choses qui sont différentes, mais il y a beaucoup de choses qui font la même chose que la saison dernière."

"De mon côté, j’ai l’impression d’avoir fait un pas en avant dans tous les domaines. Je pense qu’il n’y a pas une chose spécifique sur laquelle j’ai essayé de travailler par rapport à l’année dernière, j’ai juste essayé de trouver ces derniers centièmes de seconde, partout où c’est possible."

"Pour l’instant, cela fait la différence. J’ai encore perdu quelques poles pour quelques centièmes de seconde, donc j’ai encore du travail à faire, mais je pense que c’est ce qui a fait la grande différence pour moi jusqu’à présent."