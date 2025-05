Hulkenberg : Sauber n’est pas encore à la limite avec sa C45

Depuis la belle performance de Melbourne, avec une 7e place, la situation est un peu plus difficile pour Sauber. F1.

Nico Hülkenberg a été invité à évoquer les performances de la C45 à Miami. A-t-on déjà vu les limites de la voiture, sachant que l’équipe se concentre sur 2026 et sa transition vers Audi F1 ?

"J’espère que non et j’espère que nous pourrons les repousser au fil de la saison !" répond l’Allemand.

"Oui, c’est vrai, les deux dernières courses ont été difficiles. Sur certains circuits, nous étions un peu plus compétitifs que d’autres. Je pense notamment à Djeddah. J’ai l’impression que nous n’avons pas exploité tout notre potentiel en qualifications et que nous n’étions tout simplement pas assez compétitifs en course."

"Comme je l’ai dit, je pense que cela dépend un peu du circuit et, de toute façon, au milieu de peloton, c’est tellement serré qu’il faut être parfait à chaque fois pour obtenir quelque chose de significatif. Donc oui, c’est là où nous en sommes. Je pense que nous sommes conscients qu’il nous reste encore beaucoup de travail, mais nous n’en sommes pas si loin non plus."

Quel type de circuit convient à la C45 ? Des circuits rapides ?

"Pas forcément. Je ne dirais pas ça. D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, peut-être un peu plus à basse et moyenne vitesse, ce qui est évidemment un peu plus la caractéristique de Miami. Mais oui, on verra bien, et vous savez, les températures et les conditions jouent toujours un rôle."

L’équipe se prépare donc à l’arrivée d’Audi l’an prochain. Que souhaite-t-il voir de la part de Sauber d’ici la fin de la saison ?

"Je pense qu’il est très important de continuer sur cette lancée cette année. Tout ce que nous faisons maintenant compte l’an prochain. Bien sûr, la réglementation est différente, mais nous devons avancer en parallèle. Je suis sûr que c’est ce que tout le monde fait, surtout les grandes équipes. Mais je veux quand même voir des progrès cette année et nous voulons marquer plus de points. L’année est longue, nous sommes encore assez tôt dans la saison, donc il y a encore beaucoup à jouer."