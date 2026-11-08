Officiel : Leclerc pénalisé après l’arrivée au Brésil, Lawson gagne une place

Charles Leclerc a perdu une position au classement du GP du Brésil après avoir écopé d’une pénalité de cinq secondes pour un accrochage avec Liam Lawson dans les derniers tours de la course. Les commissaires de la FIA ont estimé que le pilote Ferrari était responsable du contact survenu au virage de Junção, alors qu’il tentait de dépasser la Racing Bulls. Malgré le caractère mineur de l’incident, ils ont considéré que celui-ci avait directement favorisé le dépassement réalisé quelques virages plus tard. Cette décision permet à Lawson de récupérer la septième place, tandis que Leclerc recule au huitième rang.

Le classement du GP du Brésil a été modifié après l’arrivée à la suite d’une enquête des commissaires concernant un accrochage entre Charles Leclerc et Liam Lawson.

L’incident s’est produit à Junção, dans le dernier secteur du circuit d’Interlagos, à la fin du 69e tour. Leclerc tentait alors de prendre l’avantage sur le pilote Racing Bulls, mais les deux monoplaces sont entrées en contact.

Lawson est parvenu à conserver sa position dans un premier temps, avant de finalement céder face à la Ferrari quelques virages plus tard, au tour suivant.

Après avoir examiné les images et entendu les explications des pilotes, les commissaires ont estimé que Leclerc était responsable de la collision et que celle-ci avait contribué à lui permettre de dépasser son adversaire.

Lawson affirme que sa jante arrière gauche a été endommagée

Dans leur décision, les commissaires expliquent que le contact n’a pas immédiatement entraîné un changement de position, mais qu’il aurait eu des conséquences sur la suite de la bataille.

Lawson a notamment affirmé que sa jante arrière gauche avait été endommagée et que l’accrochage avait permis à Leclerc de réduire l’écart qui les séparait.

"Bien que le contact ait été mineur et que la voiture 30 [Lawson] ait pu conserver l’avantage immédiatement après, le pilote de la voiture 30 a affirmé que le contact avait endommagé la jante arrière gauche de sa monoplace et avait également permis à la voiture 16 [Leclerc] de se rapprocher de lui en piste, puis de finalement le dépasser cinq virages plus tard", ont indiqué les commissaires.

Les officiels ont également rappelé que, conformément aux directives de pilotage de la FIA, Lawson disposait de la priorité dans le virage concerné.

Il appartenait donc à Leclerc de prendre les précautions nécessaires pour éviter tout contact.

"En outre, conformément aux directives relatives aux standards de pilotage, la voiture 30 avait droit au virage et il appartenait à la voiture 16 de prendre les mesures nécessaires pour éviter une collision."

Leclerc estimait que le contact n’avait eu aucune conséquence

De son côté, Charles Leclerc a défendu une interprétation différente de l’incident.

Le pilote Ferrari a reconnu le contact, mais a considéré qu’il était trop léger pour avoir eu une véritable influence sur le déroulement de leur duel.

"Le pilote de la voiture 16 a affirmé qu’il s’agissait d’un contact mineur, sans conséquence sportive évidente", ont rapporté les commissaires.

Cette argumentation n’a toutefois pas convaincu les officiels.

Après avoir analysé la bataille entre les deux monoplaces, ils ont estimé que le contact avait suffisamment perturbé Lawson pour permettre à Leclerc de revenir à sa hauteur, puis de prendre l’avantage.

"Bien que nous reconnaissions que le contact était mineur, après avoir examiné la bataille en piste entre les deux voitures, nous concluons que la voiture 16 a pu se rapprocher de la voiture 30, puis la dépasser, grâce à ce contact."

"Le contact a clairement perturbé la voiture 30 et a permis à la voiture 16 de revenir à sa hauteur alors qu’elle se trouvait plus loin derrière avant l’accrochage. Il s’agissait d’une conséquence sportive évidente."

Les commissaires ont donc rejeté l’argument selon lequel l’incident n’aurait eu aucun effet sur le résultat du duel.

La pluie a permis à Leclerc d’éviter une pénalité plus lourde

Si les commissaires ont retenu la responsabilité de Leclerc, ils ont également tenu compte des circonstances particulières de la course.

Les conditions humides à Interlagos et la faible intensité du contact ont été considérées comme des circonstances atténuantes.

Ces éléments ont conduit les officiels à infliger une pénalité de cinq secondes plutôt que les dix secondes qui auraient pu être retenues.

"À titre de circonstances atténuantes, les conditions humides ainsi que la nature du contact, c’est-à-dire son caractère mineur, ont été prises en compte pour infliger une pénalité de cinq secondes plutôt qu’une pénalité de dix secondes."

Le nouveau classement du GP du Brésil :