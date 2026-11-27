Racing Bulls a bouclé la première journée du Grand Prix du Qatar de F1 dans le top 10, avec une bataille déjà ouverte contre Alpine et Audi, qui suivaient de près aux portes des dix premiers. Du côté de l’équipe de Faenza, des progrès ont été visibles entre les deux séances, et Liam Lawson confirme que la voiture a progressé grâce aux ajustements effectués après les EL1.

Le Néo-Zélandais a terminé la journée en neuvième position, proche des Ferrari mais également suivi de près par les rivaux directs de son équipe, et il espère faire mieux encore demain et sur la suite du week-end, avec un jeu entre les pneus mediums et tendres qui pourrait être crucial.

"Ça a été une journée correcte pour nous aujourd’hui et nous avons une voiture rapide, ce qui est positif. Nous avons fait de gros changements dans la bonne direction entre les EL1 et les EL2, ce qui a mis la voiture dans de bonnes dispositions" a déclaré Lawson.

"Nous allons continuer à examiner les données et à faire les derniers ajustements pour tout mettre bout à bout. Il n’y a pas une énorme différence entre les composés ici, ce qui jouera probablement un rôle plus important en course que demain. Le reste du milieu de peloton semble solide, nous devrons donc voir où chacun se situe en qualifications."

Arvid Lindblad a bouclé les deux séances dans le top 10, et il se félicite d’avoir rapidement été dans le rythme, ce qui est le signe selon lui d’une bonne compréhension et d’une bonne aisance dans la voiture, avant la suite du week-end.

"C’était une première journée solide ici au Qatar. C’est un circuit très rapide qui présente certainement des défis différents par rapport à Las Vegas, mais je me suis vraiment amusé et je me suis senti à l’aise dans la voiture. L’équipe a fait un excellent travail en fournissant un réglage de base solide" a noté Lindblad.

"Donc dans l’ensemble, je suis plutôt satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Cela dit, le reste du week-end ne sera pas facile. La course, en particulier, va être difficile du point de vue de la gestion des pneus, nous devrons donc être très délicats et maîtriser cet aspect. Je pense que nous sommes bien placés et j’ai hâte d’être à demain."

Alan Permane affichait lui aussi une certaine confiance au terme de la journée, même s’il y a eu quelques petits soucis sur une des voitures en EL1. Néanmoins, tout était réglé lors de la deuxième séance et le team principal se veut positif pour la suite du week-end.

"Ça a été une journée solide aujourd’hui. Il y a eu un petit problème avec l’unité de puissance de Liam en EL1, qui ne répondait pas tout à fait comme elle l’aurait dû. Cependant, nous avons réglé cela pour les EL2 où il était tout à fait dans le rythme" explique Permane.

"Nous avons également apporté quelques modifications à notre équilibre entre les séances, si bien que les deux pilotes ont fini par se sentir beaucoup plus à l’aise. Nous avons beaucoup de données d’aujourd’hui, que nous allons analyser cette nuit pour voir où nous pouvons nous améliorer avant demain."

"Notre rythme sur les longs relais semble très encourageant, donc si nous parvenons à tout mettre bout à bout, nous devrions faire une belle course alors que nous poursuivons notre lutte pour la cinquième place."