Charles Leclerc a terminé septième du Grand Prix du Qatar ce dimanche, juste derrière l’autre Ferrari de Lewis Hamilton, avec qui il a été en lutte pendant une partie de la course. Mais la Scuderia a figé les positions, ce qui n’a pas plu au pilote de la voiture numéro 16, et il est finalement passé quand la VSC s’est effacée, avant de perdre une nouvelle position quand son arrêt a été rallongé par un problème sur la roue arrière droite.

En début de course, le Monégasque revenait sur son équipier et il a demandé si les consignes étaient toujours les mêmes, sous entendu, l’autorisation de dépasser la voiture sœur. Les places ont été figées mais quand Hamilton n’a pas eu la notification de drapeau vert sur son volant après la VSC, Leclerc en a profité pour passer.

En fin de course, les places ont de nouveau été figées, et il a déclaré après l’arrivée vouloir "parler" de cela au débriefing, même si les consignes sont issues de ses erreurs. Préférant détourner le sujet, il s’est surtout félicité du fait que Ferrari ait validé la place de vice-championne du monde chez les constructeurs.

"La partie positive c’est clairement la deuxième place du championnat constructeurs, c’est la seule chose pour laquelle on a travaillé aujourd’hui, cette deuxième place, et on a réussi à le faire" a déclaré Leclerc à Canal+.

"Après ça a été un week-end très compliqué du début jusqu’à la fin, mais c’est vrai que la performance était positivement surprenante aujourd’hui, c’était bien meilleur que ce à quoi on s’attendait."

"Mais malheureusement avec la VSC qui s’est arrêtée juste avant qu’on arrive dans les stands et avec l’arrêt lent, ça a rendu ma course compliquée, mais on a quand même réussi à avoir la deuxième place et c’est le point le plus important."