Arvid Lindblad n’a guère apprécié le comportement de Liam Lawson lors du premier tour du Grand Prix du Qatar, au cours duquel le jeune Britannique a été contraint de sortir de la piste alors qu’il tentait de dépasser son équipier chez Racing Bulls. L’incident a rapidement mis un terme à sa course, mais a également eu d’importantes conséquences sur la lutte pour la victoire, puisque les débris projetés sur la piste ont provoqué des dégâts sur la Mercedes de George Russell. Lindblad ne voit toutefois pas l’intérêt d’avoir une discussion avec Lawson à ce sujet.

Les deux pilotes Racing Bulls étaient à la lutte dès le premier tour de l’épreuve à Losail lorsque Arvid Lindblad a tenté de prendre l’avantage sur Liam Lawson par l’extérieur du virage 2.

Le Britannique est finalement sorti de la piste et a percuté deux panneaux de signalisation situés aux abords du virage, projetant de nombreux débris sur le circuit.

Contraint à l’abandon, Lindblad a estimé que son équipier avait fait preuve d’un manque d’égards à son encontre lors de cet affrontement, même s’il ne semblait guère disposé à s’attarder sur cet incident à l’issue de la course.

"Cela a été assez brutal, pour être honnête. La course n’a pas duré longtemps, ce qui est peut-être une bonne chose pour mon cou", confie Lindblad.

"Mais il n’y a pas grand-chose à dire. C’est terminé maintenant, c’est comme ça, il ne reste que quelques jours avant Abu Dhabi. Mais je dirais que c’était un peu rude, c’est le moins que l’on puisse dire."

Interrogé sur la possibilité d’avoir une discussion avec Liam Lawson pour revenir sur les circonstances de cet incident entre équipiers, le jeune pilote Racing Bulls a clairement laissé entendre qu’il ne voyait pas ce qu’un tel échange pourrait apporter.

"Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose à dire. Au bout du compte, c’est terminé maintenant, alors de quoi y a-t-il à parler ? Ah oui cela a coûté la victoire à George. Peut-être que George pourrait lui dire un mot pour moi."

Un incident qui a également compromis les chances de victoire de Russell

La sortie de piste d’Arvid Lindblad n’a toutefois pas uniquement eu des conséquences sur la course de Racing Bulls, puisqu’elle a également joué un rôle important dans l’issue de la lutte pour la victoire du Grand Prix du Qatar.

Alors qu’il occupait la tête de la course dans les premiers tours, George Russell a percuté l’un des débris présents sur la piste, provoquant d’importants dégâts sur le fond plat de sa Mercedes W17 et compromettant ainsi ses chances de succès face à Kimi Antonelli.

Le pilote Mercedes s’est d’ailleurs montré particulièrement critique à l’égard de la direction de course après l’arrivée, estimant qu’une voiture de sécurité virtuelle aurait au minimum dû être déployée pour permettre d’évacuer les nombreux débris présents sur le circuit.

Lawson a reconnu qu’il n’avait pas vu son équipier au deuxième virage car il pensait l’avoir dépassé, et s’occupait des Ferrari sans voir que Lindblad l’attaquait par l’extérieur, comme il l’a raconté.

"Je dois revoir les choses, je ne les ai pas bien vues. J’ai pris un bon départ, un bon premier virage, et je pensais être devant honnêtement. Je regardais les Ferrari à ma gauche, et au milieu du virage j’ai vu Arvid à côté de moi" a expliqué Lawson.

"Mais à ce moment-là, j’allais déjà vers la sortie. Evidemment ce n’était pas mon intention, je dois revoir cela, mais c’est malheureux et je lui présente mes excuses pour cela."

Après son arrêt sous VSC moyennement avantageux, le drapeau vert ayant été brandi quand il était aux stands, le Néo-Zélandais a réussi à revenir dans les points et inscrit deux unités de plus au championnat.

"C’était difficile de dépasser, on était derrière quelques voitures après l’arrêt, j’étais plus rapide mais je n’arrivais pas à passer. J’ai eu Bearman, et à la fin de la course on a réussi à faire l’overcut sur Gaby [Bortoleto]."