Racing Bulls a connu une qualification solide au Grand Prix du Qatar, avec les deux voitures en Q3 à Losail, et même une des deux VCARB 03 qui s’élancera entre les Ferrari au départ de la course. Arvid Linbdlad est satisfait de son week-end jusqu’ici et il est ravi d’avoir réussi une telle performance, avec des points à la clé dans son espoir, s’il parvient à garder ce niveau au fil du week-end.

Le pilote britannique était satisfait de sa performance, et il remercie Racing Bulls pour lui avoir donné une très bonne voiture sur un tracé très rapide où la monoplace et son moteur se sont montrés à leur avantage.

"Ca a été un bon week-end globalement, ça aide de venir sur un circuit où je sais où aller. Ca remonte à Bakou d’être sur un circuit dont je connais le tracé, et ça fait une grande différence pour construire le week-end" a-t-il déclaré.

"Ca s’est bien passé, un très bon effort de l’équipe qui nous a donné une bonne voiture tout au long du week-end, j’ai hâte d’être à la course. On est dans une bonne situation sur les relais courts et longs donc ça devrait être amusant."

Lindblad a été interrogé sur ses ambitions pour la course, et il pense qu’il sera possible de marquer des points, qui seraient ses premiers depuis la Malaisie. Il n’est pas sûr de pouvoir se battre avec les Ferrari.

"Je l’espère, j’aimerais être dans les points. Ca fait très longtemps à cause de certaines choses qui dépendent de moi, la plupart pour lesquelles ce n’est pas le cas. J’aimerais avoir une course propre, la dégradation sera élevée, et la stratégie sera bizarre."

"On a séparé les Ferrari donc on arrivera peut-être à courir contre elles ! De manière réaliste je ne pense pas, mais on verra, ils semblent avoir un week-end difficile, donc si l’on a une chance de se battre contre elles, on le fera."

Dixième de la Q3, Liam Lawson a raconté avoir cru avoir "détruit" sa Racing Bulls lors des qualifications.

Il a manqué de peu, pour moins d’un dixième de seconde, de devancer la Ferrari de Lewis Hamilton à la régulière. Lawson a connu une petite frayeur lors de la Q1, ne se qualifiant que de justesse à la 15e place, après avoir fait le choix de n’utiliser qu’un seul train de pneus pour toute la durée de la séance.

Le pilote néo-zélandais a toutefois révélé avoir dû effectuer une manœuvre d’évitement pour éviter des voitures roulant au ralenti dans les virages à très haute vitesse, vers la fin du tour.

"Nous étions sur un très bon tour, mais certains pilotes étaient quasiment à l’arrêt dans les virages rapides, ce qui m’a poussé à sortir de la piste. J’ai cru avoir détruit le fond plat, car le choc a été très violent. J’ai perdu beaucoup de temps, et comme j’ai dû repartir avec ce même train de pneus, la situation est devenue assez tendue."

"Ensuite, j’ai disposé de deux trains de pneus pour la Q2, ce qui nous a permis de nous qualifier confortablement pour la Q3."

Évoquant la suite de son week-end, Lawson a fait état de problèmes moteur "plutôt étranges" qui ont perturbé son programme de roulage.

"Nous avons vécu un week-end extrêmement frustrant, avec de nombreux problèmes à surmonter. C’est sans doute l’un des week-ends de préparation les plus atypiques que j’aie connus. Tout au long du week-end, nous avons tenté de résoudre des problèmes liés au moteur qui nous posaient difficulté. Lors des premiers essais libres, la situation était inédite pour moi."

"Nous étions vraiment lents dans les lignes droites. Nous avons réussi à redresser la barre pour les qualifications, mais c’est en réalité la première séance du week-end où j’ai été compétitif."

"C’était une bonne performance pour l’équipe, et je pense que chacun aurait pu aller encore un peu plus vite sur son tour. J’étais sur une très bonne lancée, mais j’ai commis une erreur à mi-parcours qui m’a coûté un dixième ; cela dit, la voiture est rapide."

En apportant davantage de précisions sur ces soucis, Lawson a révélé avoir dû recourir à des méthodes "assez étranges" pour préparer son moteur.

"Durant certaines séances et certains tours, je ne prenais pas vraiment de plaisir. J’ai donc dû essayer des choses assez inhabituelles pour préparer le moteur et réussir à le maîtriser. Au final, nous avons connu une séance solide, mais il est évident qu’il aurait été préférable de vivre cela plus tôt dans le week-end, afin de disposer d’une meilleure base de référence."