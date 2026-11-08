Norris met la pression sur McLaren après sa victoire : ’nous avons encore besoin de davantage’

Lando Norris a remporté le GP du Brésil au terme d’une course particulièrement exigeante, durant laquelle il a dû composer avec un départ compliqué, la vitesse des Mercedes sur piste humide et des conditions météorologiques constamment changeantes. Le pilote McLaren a su profiter d’une décision stratégique opportune et d’une erreur de Kimi Antonelli pour prendre l’avantage, avant de concrétiser la compétitivité retrouvée de sa monoplace. Mais malgré cette victoire, le Britannique refuse de se satisfaire du niveau actuel de son équipe. Pour lui, McLaren doit encore progresser considérablement si elle veut disposer d’une voiture capable de se battre pour le titre mondial sur l’ensemble d’une saison.

La victoire de Lando Norris au GP du Brésil n’a pas été une simple démonstration de vitesse. Dans une course où la pluie, les changements de pneumatiques et les erreurs pouvaient rapidement bouleverser la hiérarchie, le Britannique a dû faire preuve de patience pour venir à bout de ses adversaires, notamment Kimi Antonelli.

Malgré une McLaren compétitive à Interlagos, Norris reconnaît qu’il ne s’attendait pas nécessairement à dominer en rythme pur. Les Mercedes se sont montrées particulièrement rapides avec les pneus intermédiaires, obligeant le pilote britannique à privilégier la régularité et la stratégie plutôt qu’une confrontation directe.

"Lors d’une journée comme celle-ci, il faut simplement essayer de rester dans la course le plus longtemps possible. En termes de rythme pur, je ne m’attendais pas à grand-chose. Je savais que nous avions une bonne voiture aujourd’hui, mais il était clair que, notamment avec les intermédiaires, les Mercedes étaient très, très rapides, un peu trop rapides pour moi", a reconnu Norris après l’arrivée.

Face à la vitesse des Mercedes, Norris savait que la victoire ne se jouerait pas uniquement sur la performance de sa monoplace.

La gestion des conditions changeantes, le choix du moment pour passer aux pneus slicks et la capacité à éviter les erreurs constituaient autant de facteurs susceptibles de faire la différence.

McLaren a précisément réussi à exploiter ces éléments, permettant à son pilote de rester dans la lutte malgré un premier tour qui ne s’était pas déroulé comme prévu.

"Mais j’imagine que tout ne se résume pas à cela, surtout lors d’une journée comme aujourd’hui. Il faut être régulier, ne pas commettre d’erreurs et monter les bons pneus au bon moment. Et, très sincèrement, je pense que nous avons fait du très bon travail à ce niveau aujourd’hui. C’était difficile, vraiment très difficile."

Le moment décisif est survenu lorsque Norris a eu l’occasion de mettre Antonelli sous pression lors du passage aux pneus pour piste sèche.

McLaren a choisi de rappeler son pilote aux stands un tour avant son adversaire, lui permettant de disposer d’une opportunité pour attaquer le pilote Mercedes.

Cette stratégie a contraint Antonelli à hausser son rythme, jusqu’à commettre une erreur dont Norris a immédiatement profité.

"Comme vous l’avez dit, mon premier tour n’a pas été le meilleur. Mais lorsque j’ai eu l’occasion de mettre Kimi sous pression avec les slicks, en m’arrêtant un tour plus tôt, cela m’a donné une chance de l’attaquer."

"Une partie de cette situation vient du fait qu’il devait attaquer et, évidemment, il a commis une erreur dont j’ai pu profiter. Cela faisait donc partie du déroulement de la course aujourd’hui."

Une victoire qui ne masque pas les insuffisances de McLaren

Malgré son succès, Norris ne cache pas son insatisfaction concernant la compétitivité globale de McLaren cette saison.

Le Britannique reconnaît que son équipe a disposé, à certaines occasions, d’une monoplace suffisamment rapide pour se battre pour la victoire. Mais il estime que ces performances ponctuelles ne peuvent pas constituer un objectif satisfaisant pour une écurie qui ambitionne de remporter le championnat du monde.

"Je veux vraiment gagner, énormément. Je veux pouvoir disposer d’une voiture avec laquelle nous pouvons nous battre pour un championnat du monde, ce que nous n’avons pas eu tout au long de cette année."

"Il y a eu certains moments où je dirais que nous avions une voiture capable de nous battre pour des victoires. Nous l’avons fait aujourd’hui, nous l’avons fait lors de quelques autres courses au milieu de cette saison. Mais ce n’est pas suffisant."

"Il faut une voiture capable de se battre pendant toute une année. Il faut une voiture régulière, une voiture avec laquelle on peut être performant semaine après semaine. Et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons encore."

McLaren a introduit de nouvelles évolutions techniques pour le GP du Brésil, contribuant à améliorer la compétitivité de sa voiture.

Norris reconnaît leur efficacité, même s’il estime difficile de mesurer précisément le gain apporté par ces nouveautés.

"Je veux bien terminer la saison, mais plus que tout, l’équipe veut terminer cette saison sur une bonne note, après un début d’année très difficile. Ils travaillent encore énormément pour essayer de comprendre les choses et apporter certaines des évolutions que nous avions ce week-end."

"Il est difficile de quantifier à quel point elles nous aident, mais elles nous aident. Elles contribuent clairement à un résultat comme celui que nous avons obtenu aujourd’hui."

"Je les remercie, ils ont joué le rôle le plus important dans tout cela. Mais nous avons encore besoin de davantage, c’est aussi simple que cela."

Même après avoir retrouvé la plus haute marche du podium, Norris refuse donc de relâcher la pression sur son équipe.

"Nous avons encore besoin de davantage. Nous ne sommes toujours pas satisfaits du niveau auquel nous nous trouvons. Même si nous pouvons gagner, nous voulons encore progresser, et c’est quelque chose que nous devons continuer à essayer de faire si nous voulons nous battre l’année prochaine."