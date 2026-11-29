Lewis Hamilton réfute l’idée selon laquelle sa relation avec Charles Leclerc chez Ferrari serait plus compliquée que celles qu’il a entretenues par le passé avec Fernando Alonso chez McLaren et Nico Rosberg chez Mercedes. Malgré la multiplication des incidents en piste entre les deux pilotes de la Scuderia cette saison, le septuple champion du monde reste convaincu qu’ils parviendront à trouver des solutions pour avancer ensemble de manière constructive. Le Britannique a également défendu la tenue des récentes discussions internes chez Ferrari, considérant que ces périodes difficiles constituent autant d’opportunités de progresser collectivement.

Après les incidents survenus à Monza et à Mexico, la rivalité entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc a pris une nouvelle tournure lors du Grand Prix de Las Vegas, où le Monégasque a envoyé son équipier en tête-à-queue au virage 7, à douze tours de l’arrivée.

Les deux pilotes Ferrari avaient finalement terminé l’épreuve aux septième et dixième places respectivement, au terme d’une course durant laquelle les intérêts de la Scuderia avaient une nouvelle fois été compromis par leur confrontation en piste.

Lewis Hamilton a réclamé à plusieurs reprises des changements dans la manière dont Ferrari gérait les affrontements entre ses deux pilotes au cours de la saison. Le Britannique avait notamment suggéré l’introduction de règles d’engagement similaires à celles en vigueur chez Mercedes après leur accrochage à Monza, avant de participer à plusieurs discussions "sérieuses" en interne à la suite des incidents plus récents survenus en Amérique du Nord.

À l’occasion du Grand Prix du Qatar, le septuple champion du monde a ainsi été invité à comparer sa relation actuelle avec Charles Leclerc à celles qu’il avait entretenues avec Fernando Alonso et Nico Rosberg au cours de sa carrière.

Bien qu’elle n’ait duré qu’une seule saison, la rivalité entre Hamilton, alors débutant en Formule 1, et Alonso, déjà double champion du monde, chez McLaren en 2007 reste considérée comme l’une des confrontations les plus explosives de l’histoire de la discipline entre deux équipiers, avec de nombreux incidents et controverses aussi bien en piste qu’en dehors.

Chez Mercedes, la relation entre Hamilton et Rosberg, pourtant amis depuis leur enfance, s’était progressivement détériorée. En 2016, après plusieurs années de collaboration au sein de l’écurie allemande, leur rivalité était devenue si intense et éprouvante qu’elle avait marqué la fin de la carrière de Rosberg en Formule 1, l’Allemand ayant choisi de prendre sa retraite après avoir décroché son titre mondial lors de la finale de la saison à Abu Dhabi.

Interrogé sur la possibilité que sa relation avec Charles Leclerc soit encore plus compliquée que celles entretenues avec Fernando Alonso et Nico Rosberg, Lewis Hamilton s’est empressé de relativiser l’ampleur des tensions actuelles au sein de la Scuderia.

Le Britannique reste persuadé que les deux pilotes Ferrari parviendront à surmonter leurs différends, comme il estime avoir réussi à le faire avec ses précédents équipiers.

"Je ne pense pas. C’est intéressant, vous travaillez avec différentes personnes tout au long de votre parcours et j’ai livré de belles batailles avec de nombreux équipiers différents par le passé. Nous avons toujours réussi à trouver des solutions et avons fini par aller de l’avant de manière positive, et je ne doute absolument pas qu’il en sera de même avec Charles", explique Hamilton.

Hamilton défend le timing des discussions internes chez Ferrari

Le septuple champion du monde a également été interrogé sur le moment choisi par Ferrari pour organiser ses récentes discussions internes, alors que les incidents entre ses deux pilotes se sont multipliés au cours des derniers mois.

Invité à expliquer pourquoi de tels échanges avaient seulement lieu maintenant, Hamilton s’est quelque peu étonné de la formulation de la question.

"Que voulez-vous dire ? Que voulez-vous dire par ’seulement maintenant’ ?" a-t-il répondu.

Le Britannique considère que les discussions organisées chez Ferrari s’inscrivent dans un processus naturel d’apprentissage et d’amélioration du fonctionnement de l’équipe, plutôt que dans une réaction tardive à une situation qui se serait progressivement détériorée.

"Eh bien, je pense que nous essayons d’apprendre. Je pense que c’est lorsque nous traversons ces phases et ces périodes difficiles et délicates que nous apprenons le plus. Donc, naturellement, à travers celles-ci, nous essayons de voir comment nous pouvons mieux faire les choses à l’avenir, et c’est tout simplement normal."

Malgré les difficultés sportives rencontrées par Ferrari cette saison et les tensions apparues entre ses deux pilotes, Lewis Hamilton assure conserver une entière confiance dans le projet qu’il construit avec la Scuderia.

Le septuple champion du monde estime notamment que la possibilité d’avoir des conversations ouvertes et constructives entre les différents membres de l’équipe constitue un élément essentiel pour permettre à Ferrari de franchir un cap dans son fonctionnement.

"C’est ce que nous faisons en tant qu’équipe pour continuer à essayer d’élever notre niveau. Il faut constamment évoluer et je pense que s’asseoir ensemble et avoir de bonnes conversations, ouvertes, ne peut être que positif pour ce que nous essayons de construire. Et je crois toujours pleinement en ce vers quoi nous travaillons et au travail incroyable que, selon moi, tout le monde a accompli à l’usine cette année."