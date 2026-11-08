Bottas privé de départ, Pérez encore frustré par les arrêts aux stands

Cadillac a connu un GP du Brésil particulièrement frustrant, marqué par l’impossibilité pour Valtteri Bottas de prendre le départ en raison d’un problème d’écrou de roue et par une 18e place de Sergio Pérez. Alors que le Finlandais devait s’élancer depuis la 17e position, une anomalie sur sa roue arrière droite a mis fin à sa course avant même le départ. De son côté, Pérez est parvenu à remonter depuis la 22e place dans des conditions météorologiques changeantes, mais un arrêt aux stands particulièrement lent a compromis ses efforts. Le Mexicain déplore un problème déjà rencontré à domicile, tandis que Marcin Budkowski promet une analyse approfondie avant la dernière partie de la saison.

Le GP du Brésil n’a pas permis à Cadillac de concrétiser les progrès entrevus au cours du week-end. L’écurie américaine a terminé l’épreuve avec une seule monoplace à l’arrivée, celle de Sergio Pérez, classé 18e après une course marquée par plusieurs changements de pneumatiques.

Pour Valtteri Bottas, la journée s’est achevée avant même le départ. Le Finlandais, qui devait occuper la 17e place sur la grille, a été victime d’un problème mécanique lors des préparatifs précédant la course.

Un écrou de roue arrière droite dont le filetage était mal engagé a empêché les mécaniciens de retirer la roue, contraignant Cadillac à déclarer forfait avec sa monoplace.

La mésaventure de Bottas s’est produite avant le tour de mise en grille, lorsque les mécaniciens ont tenté de procéder à un changement de pneumatiques.

L’équipe s’est alors aperçue qu’il était impossible de retirer l’écrou de la roue arrière droite. Malgré les efforts du personnel présent dans le garage, le problème n’a pas pu être résolu à temps pour permettre au Finlandais de participer à la course.

Bottas n’a pas caché sa déception après cet abandon prématuré, d’autant plus frustrant que Cadillac avait montré quelques signes encourageants lors des séances précédentes.

"C’est triste de ne pas avoir pu prendre le départ de la course aujourd’hui. Avant le tour de mise en grille, nous avons essayé de changer le pneu, mais nous n’avons pas réussi à retirer l’écrou de la roue arrière droite", a expliqué le Finlandais.

"Nous ne savons pas encore ce qui l’a provoqué, mais nous allons en tirer les enseignements et, espérons-le, ne plus rencontrer de problème similaire."

Malgré cette journée particulièrement décevante, Bottas préfère retenir les performances affichées la veille, lorsqu’il avait pu constater que sa monoplace disposait d’un rythme intéressant dans certaines conditions.

"Au moins, hier, nous avons pu démontrer un rythme plutôt correct par moments. Nous allons nous remobiliser avant les dernières courses et nous concentrer sur l’objectif de terminer la saison sur une note positive."

Pérez remonte de la 22e à la 18e place

Sergio Pérez a pour sa part pu prendre le départ, mais depuis la dernière position sur la grille, après les pénalités liées aux changements de composants de son unité de puissance.

Parti 22e avec des pneus intermédiaires sur une piste humide, le Mexicain a rapidement profité des premières opportunités pour gagner des positions.

Il est notamment parvenu à dépasser Gabriel Bortoleto dès les premiers instants, avant de se retrouver en lutte avec le Brésilien et Carlos Sainz.

À mesure que la piste séchait, Cadillac a choisi de passer aux pneus slicks, avant de rappeler Pérez aux stands pour monter de nouveaux intermédiaires lorsque la pluie est revenue à moins de dix tours de l’arrivée.

Le pilote Cadillac a finalement terminé 18e, après une course où les écarts avec ses adversaires directs sont restés relativement faibles.

"Je pense que cela a été une course très difficile, avec des conditions changeantes entre le mouillé et le sec. Les écarts étaient très serrés, donc je pense que nous avons réussi à obtenir un résultat correct, en nous battant avec les autres voitures", a déclaré Pérez.

"J’ai pris un bon départ et j’ai réussi à dépasser Bortoleto immédiatement. Ensuite, je me battais avec lui et Carlos, mais malheureusement, nous avons subi un arrêt aux stands très lent."

La principale frustration de Pérez concerne la répétition d’une difficulté déjà observée lors du GP du Mexique. Selon le pilote Cadillac, le problème rencontré lors de son arrêt au Brésil ressemble à celui qui avait pénalisé l’équipe lors de son épreuve nationale.

"Je pense que c’est le même problème que celui que nous avons rencontré au Mexique, donc c’est clairement quelque chose sur lequel nous devons travailler."

"Nous devons nous assurer de réparer nos outils et de tout faire correctement, afin, je l’espère, de connaître une fin de saison beaucoup plus solide."

Budkowski salue les efforts de Bottas et des mécaniciens

Marcin Budkowski, directeur de Cadillac, a lui aussi reconnu que cette journée avait été particulièrement difficile pour l’équipe.

Le dirigeant a d’abord évoqué le problème survenu sur la voiture de Bottas, qui a privé Cadillac de l’une de ses deux monoplaces avant même l’extinction des feux.

"Cela a été une journée difficile, qui a commencé par un écrou de roue dont le filetage était mal engagé sur la voiture de Valtteri, lors des préparatifs de mise en grille, ce qui nous a malheureusement contraints à abandonner avant le départ."

"C’est une fin frustrante pour cette série de trois courses consécutives et je tiens à remercier Valtteri ainsi que les mécaniciens du garage pour leurs efforts incessants. Nous allons enquêter sur ce problème afin de nous assurer qu’il ne se reproduise pas."

Concernant Pérez, le directeur de Cadillac se montre davantage satisfait.

"Du côté de Checo, il a bien piloté en gérant les conditions changeantes, et l’équipe a pris de bonnes décisions stratégiques pour devancer certains de nos concurrents et terminer 18e, malgré un arrêt aux stands lent."

"Finalement, la pluie n’a pas suffisamment perturbé la course pour bouleverser le peloton, mais Checo a réalisé une performance solide, en maintenant le rythme de nos concurrents directs."

Cadillac attend désormais son dernier Grand Prix à domicile

Après cette série de trois courses consécutives, Cadillac va bénéficier d’une courte pause avant de retrouver les États-Unis pour le GP de Las Vegas, programmé dans deux semaines.

Ce rendez-vous constituera la troisième et dernière course à domicile de l’année pour l’écurie américaine, qui souhaite profiter de l’occasion pour terminer sa première saison de Formule 1 sur une note plus positive.

Budkowski espère notamment que les difficultés opérationnelles rencontrées au Brésil pourront être corrigées avant cette échéance.

"Après une courte pause, nous retournerons aux États-Unis pour notre dernière course à domicile de la saison, à Las Vegas, qui sera un week-end particulier pour l’équipe."