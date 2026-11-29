Carlos Sainz a beau avoir quitté Ferrari pour laisser sa place à Lewis Hamilton, son attachement aux voitures de la marque italienne reste intact. Le pilote Williams, qui traverse une saison 2026 difficile, a révélé posséder quatre Ferrari exclusives et en avoir commandé une cinquième. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’Espagnol ne constitue pas cette collection uniquement par passion pour les voitures de sport. De quoi horripiler la plupart des fans ?

Carlos Sainz n’a visiblement pas tourné le dos à Ferrari depuis son départ de Maranello. Si sa carrière en Formule 1 se poursuit désormais chez Williams, l’Espagnol continue d’investir dans les voitures de route du constructeur italien.

Invité de l’émission espagnole El Partidazo de COPE, le pilote de 32 ans a expliqué pourquoi il consacrait une partie de son patrimoine à l’achat de modèles Ferrari particulièrement exclusifs.

L’ancien pilote de la Scuderia possède déjà quatre voitures de la marque en éditions limitées et attend actuellement la livraison d’un cinquième exemplaire.

Une collection qui témoigne de son intérêt pour le constructeur, mais qui répond surtout à une logique financière bien précise.

Des Ferrari considérées comme des investissements

Pour Carlos Sainz, l’achat de voitures de collection représente une alternative aux placements financiers plus traditionnels.

L’Espagnol explique avoir été conseillé sur le potentiel de valorisation de certains modèles Ferrari, particulièrement lorsqu’ils sont produits en séries limitées.

Leur rareté et leur attractivité auprès des collectionneurs peuvent en effet contribuer à une augmentation de leur valeur sur le marché au fil des années.

C’est cette perspective qui a convaincu Sainz de se constituer progressivement une collection.

"On m’a expliqué que c’était une bonne affaire, un très bon investissement, particulièrement les Ferrari en édition limitée, dont la valeur augmente considérablement", a confié le pilote Williams à la radio espagnole.

L’objectif n’est pas nécessairement de réaliser un bénéfice rapide, mais de miser sur une éventuelle plus-value à long terme.

"Au lieu d’avoir de l’argent placé à la banque, je préfère mettre de l’argent de côté dans des voitures de collection qui, je l’espère, me rapporteront un bénéfice sur le long terme."

"Il ne s’agit toutefois pas d’un rendement garanti : comme pour tout objet de collection, la valeur future de ces voitures dépendra notamment de leur rareté, de leur état et de l’évolution de la demande. Je vais donc en prendre un grand soin mais je vais en profiter aussi... un tout petit peu."

Une collection qu’il préfère préserver plutôt que conduire

Si Carlos Sainz possède plusieurs Ferrari particulièrement exclusives, il reconnaît en effet ne pas profiter régulièrement de leurs performances sur la route.

Le pilote Williams préfère en effet préserver l’état de ses véhicules afin de conserver leur valeur potentielle à la revente.

Une approche assez différente de celle d’un passionné qui achèterait une supercar principalement pour le plaisir de la conduire. Une approche aussi très critiquée par les fans automobiles qui ne voient jamais d’un très bon œil cette manière de spéculer sur les voitures.

Sainz assume toutefois et reconnaît que la plupart des Ferrari de sa collection restent assez peu utilisées.

"Je n’utilise même pas vraiment mes autres Ferrari", a-t-il admis. "Ce ne sont pas des pièces de musée, elles doivent rouler un peu, mais il ne faut pas leur mettre trop de kilomètres."

L’Espagnol n’a pas précisé à quel point il les roulait sur une année ni quels étaient les quatre modèles encore présents dans son garage, ni l’identité de la cinquième Ferrari actuellement en commande.

Récemment il avait acquis une Ferrari Daytona SP3 (photo sous l’article). Carlos Sainz s’était aussi offert la Ferrari 812 Competizione (photo en une), une SF90 XX Spider hybride, une Roma, une 488 Pista et une F40. Cela en fait donc six connues au moins. Deux seraient donc déjà vendues, probablement la Roma déjà qui n’a que peu d’intérêt pour un investissement financier.

"Je préfère garder tout cela secret !"

A noter qu’en déclarant aussi ouvertement vouloir faire de ses voitures un placement financier, Ferrari pourrait aussi bannir Sainz de ses bons de commande. La marque italienne ne supporte pas vraiment ce genre de comportement, tout comme les modifications trop extrêmes de ses voitures, et a déjà radié nombre de stars et d’investisseurs de ses bases de données...