Lewis Hamilton a révélé avoir perdu au moins sept à huit secondes lors du Grand Prix du Qatar en raison d’un étrange problème d’affichage sur le volant de sa Ferrari durant une période de voiture de sécurité virtuelle. Sixième à l’arrivée après s’être élancé neuvième, le septuple champion du monde a également évoqué les conséquences physiques d’une saison de Formule 1 particulièrement éprouvante, révélant la teneur d’une conversation avec sa physiothérapeute Angela Cullen. À 41 ans, le Britannique ne cache plus son épuisement et attend désormais avec impatience de pouvoir retrouver sa famille durant la trêve hivernale.

Lewis Hamilton est parvenu à gagner trois positions lors du Grand Prix du Qatar, franchissant la ligne d’arrivée en sixième position, juste devant son équipier Charles Leclerc.

Le pilote Ferrari estime toutefois avoir perdu un temps considérable en raison d’un problème inhabituel concernant les informations affichées sur son volant lors d’une période de voiture de sécurité virtuelle.

Sous le régime de la VSC, les pilotes sont tenus de respecter un delta chronométrique minimal afin de s’assurer qu’ils réduisent suffisamment leur vitesse, tout en préservant autant que possible les écarts entre les monoplaces.

Hamilton explique toutefois avoir également dû respecter les restrictions supplémentaires de vitesse associées à une portion du circuit sous drapeau jaune, alors même qu’il voyait la Mercedes qui le précédait progressivement s’échapper.

"J’étais juste derrière la Mercedes. Ils se sont arrêtés aux stands et venaient de me dépasser, et normalement, lorsque la page de la VSC apparaît, vous devez respecter un delta ; vous ne pouvez pas descendre en dessous de ce delta", explique Hamilton.

"Et ensuite, lorsque vous arrivez dans une portion sous drapeau jaune, vous devez rouler encore plus lentement, comme s’il y avait eu un accident dans ce virage. Et j’étais essentiellement dans cette situation durant tout le dernier secteur, tandis que la Mercedes s’éloignait, et je me disais : ’Mais qu’est-ce qui se passe ici ?’ J’ai donc perdu plusieurs secondes à partir de ce moment-là."

La situation est devenue encore plus frustrante pour le septuple champion du monde lorsque les informations affichées sur son volant ont continué à alterner entre deux pages différentes à son passage dans le dernier virage du circuit de Losail.

L’affichage relatif à la voiture de sécurité virtuelle ne s’est pas désactivé sur le volant de sa SF-26, permettant notamment à Charles Leclerc de dépasser son équipier alors que celui-ci ne comprenait toujours pas ce qui se passait.

Hamilton estime que cet étrange dysfonctionnement lui a coûté au moins sept ou huit secondes au cours du Grand Prix du Qatar, voire davantage.

"Je suis arrivé dans le dernier virage et l’affichage continuait à alterner entre deux pages différentes. Et la VSC ne s’est pas désactivée sur l’affichage."

"Charles m’a alors dépassé à toute vitesse. Je me disais : ’Mais qu’est-ce qui... Qu’est-ce qui se passe ?’ J’ai donc dû perdre sept ou huit secondes, quelque chose de dingue, et peut-être même davantage, ce qui était un peu frustrant."

Hamilton ne cache plus son épuisement physique en cette fin de saison

Au-delà des difficultés rencontrées en piste lors du Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton s’est également confié sur les conséquences physiques d’une longue saison de 24 Grands Prix de Formule 1.

Le septuple champion du monde a notamment révélé la teneur d’une conversation qu’il venait d’avoir avec Angela Cullen, sa fidèle physiothérapeute, au cours de laquelle il s’est interrogé sur sa capacité à continuer à supporter les exigences physiques de la discipline après autant d’années au plus haut niveau.

La réponse de la Néo-Zélandaise lui a toutefois rappelé qu’il avait déjà tenu des propos similaires lors de leur première course ensemble, au Grand Prix d’Australie en 2016.

"Oh là là, oui. Je viens justement de parler avec Angela, et elle a été incroyable. Elle est avec moi depuis environ dix ans. Et aujourd’hui, je lui ai dit : ’Bon sang, je ne sais pas comment je fais pour continuer à faire ça’", raconte Hamilton en riant.

"Et elle m’a répondu : ’Oh, je me souviens de notre première course en Australie, tu avais dit la même chose.’ Elle pensait que j’allais prendre ma retraite."

Angela Cullen avait commencé à travailler aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2016, avant de retrouver le septuple champion du monde lorsqu’il avait rejoint Ferrari en 2025.

Le Britannique, qui dispute sa 20e saison en Formule 1 après avoir effectué ses débuts dans la discipline en 2007, a expliqué à quel point les dernières semaines d’un championnat pouvaient se révéler éprouvantes pour son organisme.

Hamilton évoque notamment une perte de masse musculaire, une perte de poids et l’accumulation de douleurs physiques, auxquelles vient s’ajouter la fatigue liée aux nombreux déplacements et à l’éloignement prolongé de ses proches.

"Chaque fois que j’arrive à ce stade de l’année, je veux dire, vous perdez de la masse musculaire, vous perdez du poids, vous êtes tout simplement épuisé et vous avez des douleurs partout dans le corps. C’est vraiment éprouvant, et cela fait tellement longtemps que je suis loin de chez moi."

"Ma famille me manque. À ce stade, j’ai vraiment hâte que cela se termine, parce que cette course n’est pas la plus passionnante, comme vous avez pu le voir aujourd’hui. Il n’y a pas beaucoup de dépassements, et c’est simplement ainsi qu’est ce circuit."

La fin de saison 2026 s’est révélée particulièrement exigeante pour les pilotes et les différents membres des écuries de Formule 1. Les neuf dernières manches du championnat ont en effet été regroupées en trois séries de trois Grands Prix consécutifs, séparées par une seule semaine de pause à chaque fois.

À 41 ans, Lewis Hamilton attend donc désormais avec impatience la trêve hivernale et la possibilité de retrouver une vie quotidienne plus reposante, loin des contraintes inhérentes au calendrier de la Formule 1.

"Mais j’ai vraiment hâte d’être à Noël, de passer du temps chez moi, dans mon propre lit, sans avoir à me soucier de me lever pour aller travailler", conclut le pilote Ferrari.