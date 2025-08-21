Officiel : Le projet de retour de Caterham en F1 pour 2027 dévoilé

L’ancienne écurie de Formule 1 Caterham souhaite faire son retour en 2027, grâce au soutien de l’entrepreneur koweïtien de 24 ans Saad Kassis-Mohamed et de sa société d’investissement SKM Capital.

Caterham a participé à la F1 de 2012 à 2014 après avoir racheté l’écurie Lotus Racing, mais l’équipe a connu des difficultés et n’a jamais marqué de points au championnat.

Plus connue pour son ambition que pour ses résultats, elle a fermé ses portes suite à des difficultés financières, laissant derrière elle une marque familière, mais peu d’héritage en piste.

Le projet, qui vise à restaurer le nom Caterham, fonctionne pour l’instant sous le nom de SKM Racing et l’équipe a déjà établi un centre technique à Silverstone, où elle produira des pièces et utilisera des bancs d’essai. Son département compétition sera quant à lui basé à Munich, bien que les détails n’aient pas été divulgués à ce stade.

Bien entendu la condition nécessaire pour un lancement en F1 prévu en 2027 est l’approbation de la FIA et de la FOM (Formula One Management), un défi qui a déjà entraîné des retards pour des projets pourtant très bien financés et sérieux comme Andretti et Cadillac. Sans oublier la résistance des 10 équipes actuelles.

SKM envisage le nom Caterham, notamment parce que son histoire en F1 pourrait faciliter l’obtention d’une autorisation d’entrée dans ce sport.

"Caterham est encore un nom familier pour beaucoup, mais l’entreprise ne participe pas actuellement à la F1," a déclaré Kassis-Mohamed.

"Une licence de marque facilite l’entrée dans le monde du marketing sans avoir à relancer l’ancienne entreprise et ses dettes."

SKM Racing a pourvu plusieurs postes clés, dont Elena Richter (directrice générale), Marco Bianchi (technologie), Aisha Khan (performance) et Tobias Meier (finances). Les trois premiers apportent à l’équipe une expérience en F1 ou en sport automobile.

Kassis-Mohamed, nommé l’an dernier dans la liste Forbes « 30 Under 30 » dans la catégorie « Influence sociale », a alloué 280 millions d’euros à ce projet.

"La Formule 1 est une compétition d’ingénierie rigoureuse, avec un cadre de coûts prévisible," a déclaré Marcine Graham, directrice associée de SKM Capital, dans un communiqué de presse annonçant le projet.

"Cette combinaison rend le projet attractif pour les investisseurs. Nous construisons une organisation compacte, axée sur les données, durable et compétitive dès le départ."

Il prévoit de faire passer l’effectif initial de 210 à 230 employés lors de son lancement à environ 320 d’ici sa troisième année, en recrutant des talents grâce à des partenariats avec des universités britanniques et allemandes.

"Nous ne recruterons pas plus de personnes que nécessaire tant que nos bases ne seront pas prêtes," explique Richter.

Des discussions sont également en cours avec deux motoristes actuels de la F1 en vue d’un accord pluriannuel et d’une coopération technique.

SKM ne souhaite pas produire toutes les pièces elle-même et devrait donc adopter un modèle à la Haas F1.

"Nous gagnons du temps en choisissant judicieusement ce que nous produisons nous-mêmes et ce que nous sous-traitons."

Bien que l’équipe n’ait pas encore confirmé son fournisseur, les options se limiteront probablement à Ferrari ou Honda. Mercedes fournira déjà un maximum de quatre équipes clientes en 2027, et Red Bull Ford Powertrains ne fournira que Red Bull et son équipe sœur, Racing Bulls.

Audi se fournira elle-même, tandis que Cadillac, après avoir initialement utilisé des moteurs Ferrari pour ses débuts en F1 en 2026, devrait devenir un motoriste plus tard dans la décennie, à l’horizon 2029.

L’équipe s’est fixé un calendrier ambitieux, visant à soumettre les documents d’enregistrement complets à la FIA début 2026, date à laquelle l’usine de Silverstone devra également être entièrement équipée.

Le premier châssis est attendu pour le troisième trimestre 2026, après quoi les tests des systèmes sur les bancs d’essai pourront commencer.