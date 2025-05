Officiel : Lance Stroll déclare forfait en Espagne et sera absent indéfiniment

C’est une nouvelle inattendue qui nous parvient ce soir de Barcelone : Lance Stroll déclare forfait pour le reste du week-end, alors qu’il s’était qualifié 14e. Le Canadien doit subir une opération du poignet et ne participera pas à la course du Grand Prix d’Espagne.

Pire, il pourrait être absent pendant plusieurs semaines pour aller corriger des problèmes apparus à la suite de son opération subie en 2023, consécutive à un accident de vélo durant l’hiver, et qui lui avait fait manquer les essais hivernaux.

Ayant disputé les qualifications du GP d’Espagne, il ne pourra pas être remplacé pour la suite du week-end, et il n’y aura donc que 19 pilotes sur la grille. Il était sous le coup d’une convocation par les commissaires pour ne pas avoir respecté la pesée mais n’y est pas allé.

L’équipe Aston Martin F1 a confirmé qu’il devra prendre le temps de guérir sa blessure. On peut imaginer qu’il a essayé de revenir trop vite après un accident lors duquel il s’était cassé les deux mains et après lequel il avait des difficultés à marcher. Il était pourtant revenu au volant deux semaines et demie plus tard.

"Lors des six dernières semaines, Lance a ressenti de la douleur dans sa main et son poignet, et son référent médical pense que c’est en relation avec l’opération qu’il avait subie en 2023. En conséquence, son équipe médicale a confirmé qu’il ne courra pas demain et qu’il subira une procédure pour rectifier ces problèmes avant de se concentrer sur sa convalescence" peut-on lire.