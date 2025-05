McLaren F1 : la qualification confirme que la directive technique était ’sans importance’

Les ailerons avant revus et corrigés, moins flexibles, ont-ils changé la donne ? Pas vraiment si l’on considère, pour le moment, le seul résultat des qualifications.

McLaren F1, qui était dans le viseur de Red Bull et de Christian Horner notamment, a signé une pole assez confortable aujourd’hui.

Alors quelles sont les conclusions d’Andrea Stella à ce sujet ce samedi ?

"La Directive Technique TD018 a été un sujet de discussion important. Mais pour nous elle était sans importance. Elle était toujours considérée comme mineure au vu des chiffres."

"C’était divertissant d’avoir ce genre de débat, mais nos simulations indiquaient que tout impact possible était très faible. Nous n’étions pas inquiets de ce point de vue. Un non-sujet même si certains ont fondé trop d’espoirs dessus !"

Red Bull reste toutefois une menace avec Max Verstappen, toujours dans la course au titre.

"Oui, du côté des pilotes, Verstappen est là. Je n’exclurais pas qu’il se batte pour le championnat. C’est Max Verstappen dans une Red Bull. Nous ne pensons absolument pas seulement à une bataille entre Lando et Oscar."

"La bataille est passionnante entre nos pilotes, c’est certain. C’est ce pour quoi Zak Brown et moi avons travaillé dur. Avoir une voiture compétitive avec deux pilotes compétitifs et faire en sorte qu’à un moment donné, le championnat devienne une affaire entre les deux pilotes."

"Cela a toujours été notre mission. Je pense que nous abordons cela avec des principes très forts, auxquels Lando et Oscar sont totalement attachés. Nous voulons voir une bataille acharnée et attendons avec impatience le reste de la saison."

"Nous avons notre propre approche de la course, un processus entre Lando et Oscar qui dure depuis des mois. C’est basé sur des principes, mais lorsqu’il s’agit de courir contre son coéquipier, ou contre n’importe quelle autre voiture, il ne faut pas être trop directif."

"Nous faisons confiance à nos pilotes. C’est le facteur le plus important. Nous avons constamment d’excellentes conversations. Je suis sûr que ce sera une bataille passionnante et équitable jusqu’à la fin du championnat."

La douche froide pour Christian Horner

Red Bull n’a donc pas vraiment profité de cette fameuse TD018. Après les qualifications, Horner admet que McLaren garde la main.

"On a vu en essais libres qu’on était à trois dixièmes et ça s’est confirmé sur un tour. On a la course demain, ils ont semblé rapides tout le week-end, ils ont verrouillé la première ligne donc bravo à eux. Il reste la course et on pourrait faire une belle performance depuis la troisième place."

"La ligne droite vers le premier virage est la plus longue du calendrier, et si vous pouvez prendre un bon départ, vous avez une bonne aspiration et c’est votre première opportunité. Mais la course dépendra du pneu avant gauche, et l’équipe qui le gérera le mieux ressortira en tête. Il y aura surement deux arrêts et ça créera surement des opportunités."

Comme Stella l’a dit, c’est encore une course pour une seule Red Bull. Qu’est-il arrivé à Tsunoda, bon dernier de la séance ?

"On doit voir ce qu’il s’est passé car on ne comprend pas. Il a été en difficulté tout le week-end et c’est inhabituel. On a tenté de mettre plus d’appuis pour lui donner plus de confiance. Mais ce n’était toujours pas bon."

"Il y a toujours de la pression en Formule 1, mais il peut rebondir, il est revenu dans les points depuis la voie des stands il y a deux semaines, donc il peut faire la même chose."