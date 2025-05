Norris est frustré par un Verstappen ’pas intelligent’ qui veut ’me mettre dans le mur’

Lando Norris s’est confié un peu plus longuement à froid, après avoir terminé deuxième au Grand Prix de Miami, sur sa nouvelle bataille au premier tour avec Max Verstappen.

Le Britannique a dû relâcher pour ne pas abandonner sur un accident sans cela. Et il est clairement très frustré par la façon dont Verstappen se comporte en piste.

"Sans ça, je suis dans le mur ! C’est ce qu’il veut. Pour éviter ça, je dois me qualifier devant. C’est évident, non ?"

Sur le dépassement de Verstappen qu’il a dû faire par la suite, là aussi Norris est énervé.

"Oscar l’a dépassé, je l’ai dépassé. On l’a tous les deux dépassé, mais il faut être au bon endroit. Finalement, il a lâché, il n’a même pas résisté. Mais il m’a mené la vie très dure encore une fois. Il ne court pas de manière intelligente, il a certainement perdu le podium à cause de ça."

"Des fois je me demande ce qu’il a dans la tête. Si c’est juste contre moi ou si ça dépend juste de son envie de se battre. C’est Max. Il fait du bon travail. Il peut faire ce qu’il veut."

Aurait-il dû aborder le départ différemment connaissent Verstappen ? Le dépasser plus tard ?

"Non. S’il y a un écart, je vais y aller à fond. Je ne vais pas reculer. Je suis là pour la course. Je vais arrêter de parler de ça..."

"Il se bat avec acharnement, mais il gâche sa course. Il ne court pas très intelligemment comme je l’ai dit. On aurait probablement pu terminer premier ou deuxième, et il ne l’a pas fait à cause de ça. Alors oui, il se bat, c’est normal, mais il ne sait pas choisir ses combats."

Je me suis senti à nouveau plus à l’aise dans la voiture

Même s’il n’a pas gagné et a encore perdu du terrain sur Oscar Piastri au championnat, Norris reste satisfait de son week-end.

"C’est quand même un très bon week-end pour moi. Je suis satisfait de mes progrès. Je me suis senti à nouveau plus à l’aise dans la voiture. Il me reste encore des points à améliorer."

"Je ne suis pas encore au meilleur de ma forme et je dois y être si je veux me qualifier devant et performer face aux autres, performer face aux meilleurs."

"Alors il faut continuer à progresser. Le week-end a été positif. Le rythme est très bon. Ce sont juste des petits détails qui ont freiné ma progression. Mais ça arrive."

"Je reste content. Ce n’est évidemment pas la position que je souhaite, finir 2e. Je suis ici pour me battre et viser la victoire, mais il y aura toujours une prochaine fois."