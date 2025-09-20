Hadjar prêt pour Red Bull ? Pour Permane, il est très rapide… mais moins en qualifs

Racing Bulls est une des équipes en forme du milieu de grille : après le podium exceptionnel d’Hadjar à Zandvoort, les voitures de Faenza étaient en Q3 à Monza ; puis Isack Hadjar, encore lui, a réussi une superbe remontée, des stands jusqu’à la 10e place.

Alan Permane, le patron de l’équipe, est donc « très confiant » avant ce week-end à Bakou.

« Nous avons réussi à placer les deux voitures en Q3 lors des trois courses avant Monza. Bien sûr, Monza est un peu une exception en termes de réglages et de niveau d’appui. Et à Bakou, en EL1, nous avons eu une bonne matinée, nos deux voitures dans le top 10. Nous sommes totalement alignés sur notre objectif de placer les deux voitures en Q3. »

Cependant, si on revient encore sur la course d’il y a deux semaines, Permane a aussi le sentiment d’avoir laissé des points sur la table à Monza…

« L’une des choses que je me demande toujours après chaque week-end est : que ferais-tu si tu y retournais ? Et si nous allions à Monza, nous ferions certainement des qualifications différentes – certainement un programme de Q1 différent. Ici, à Bakou, il est un peu plus facile de planifier ses qualifications. C’est un peu un Monaco avec peu d’appui, donc le temps de piste est inestimable. Donc, sans aucun doute, ce ne seront pas deux tours rapides uniques en Q1 – il y aura plusieurs tours et plusieurs trains de pneus. Le circuit lui-même se prête de toute façon à un plan différent. »

Qui chez Racing Bulls l’an prochain ?

Mais ce qui intéresse tout le paddock, c’est peut-être moins les performances de Racing Bulls ce week-end, que son duo de pilotes l’an prochain.

Si Isack Hadjar fait ses valises pour Milton Keynes, ce qui est de plus en plus probable, qui courra chez Racing Bulls ? Liam Lawson et Yuki Tsunoda ? Ou bien Arvid Lindblad éjectera-t-il un des deux ?

Commençons par le cas Hadjar, qui est la clef de tout. Une titularisation chez Red Bull dès l’an prochain, aux côtés de Max Verstappen, serait-ce un piège ou une vraie opportunité pour le Français ? Comment s’en tirera-t-il ?

« Sa première force est qu’il est incroyablement rapide – et sans cela, toutes les autres forces sont en quelque sorte insignifiantes, vraiment. Il a la vitesse, nous l’avons vu » commente Permane sur Hadjar.

« Une chose que j’aime chez lui, c’est qu’il est prêt à écouter, à accepter les conseils et l’aide. Il ne veut pas tout faire à sa manière. Il sait... qu’a-t-il fait, 15 courses ? Peut-être 16 ? Je ne suis pas sûr. Seize. Il est donc heureux d’accepter les conseils et les contributions des autres, de les prendre en compte et d’en tirer des leçons. »

« On peut voir qu’il est parfois un peu dur avec lui-même, ce sur quoi il travaille. Mais en termes de forces, le principal enseignement est qu’il est heureux d’apprendre. »

Et où Hadjar peut-il progresser encore ?

« Si je devais citer un domaine où il pourrait faire mieux, ce serait peut-être les qualifications. Et je ne dis pas ça comme un point négatif. Quand il réussit, on voit ce qu’il peut faire – à Zandvoort, quatrième sur la grille. Il se dirigeait vers un résultat similaire à Budapest et n’a pas tout à fait réussi, s’est fait surprendre par le vent. Il y a quelques fois – ce qui est tout à fait compréhensible pour une saison de débutant – où l’on ne parvient pas à boucler ce dernier tour quand on est dans la dernière séance et que la pression est là. Donc, s’il y avait une chose qu’il pourrait faire légèrement mieux, ce serait une certaine constance en qualifications. »

Alors, Hadjar est-il prêt pour le grand saut vers Milton Keynes ? Permane fait de la langue de bois…

« C’est une question délicate. Et, heureusement, nous n’avons pas à prendre cette décision à ce moment de la saison. Je suis très sûr – et cela a été dit – que ce sera plus tard dans la saison, beaucoup plus tard. Ce que nous devons faire pour Isack, c’est nous assurer que nous – l’équipe en piste – lui fournissons la perfection. Pour qu’il ait une voiture dans laquelle il peut bien performer, et il doit bien performer. Il doit aussi livrer la perfection. Et nous avons vu, quand il le fait et que la voiture est bonne et convient au circuit, et qu’il met tout en place, que nous pouvons avoir un week-end super solide. »

Adios Tsunoda… ou Lawson ?

Avec Yuki Tsunoda, Liam Lawson est donc sur un siège éjectable. Après avoir perdu son baquet Red Bull, va-t-il bientôt perdre son baquet Racing Bulls ? Qu’a-t-il besoin de faire en priorité ?

« La même chose qu’Isack, la même chose que tous les autres 19 pilotes essaient de faire – exécuter des week-ends de course parfaits. Personne n’apportera plus d’évolutions – ou je doute fort que quiconque en apporte. Nous avons donc ce que nous avons sur la piste. Nous avons la voiture que nous avons. C’est donc à lui et à ses ingénieurs – et avec le soutien que nous avons du Royaume-Uni et de Faenza en Italie – de lui fournir une voiture aussi proche de la perfection que possible. Et il doit livrer des week-ends de course parfaits. »

Quant à Yuki Tsunoda, que Permane connait bien aussi, quelles sont ses forces et faiblesses ? Permane le voit-il revenir dans l’équipe B de Faenza l’an prochain ?

« Sa force, c’est sa vitesse, pour commencer. Je ne connaissais pas du tout Yuki avant de commencer avec l’équipe en 2024, et j’ai été immédiatement impressionné par lui – par son rythme, par sa façon de gérer les pneus, son rythme en qualifications, comment il a pu maîtriser les pneus aussi rapidement pour extraire le maximum de la voiture en qualifications. C’est la toute première chose qui m’a surpris. »

« Et honnêtement, ses retours, et sa manière d’être dans la voiture, sa façon de piloter, sa façon d’être en dehors de la voiture – sont vraiment en ligne avec les meilleurs pilotes. C’est un excellent pilote. Et honnêtement, ce fut une petite – disons – une surprise. Je n’y avais pas pensé, mais ce fut une belle surprise quand j’ai commencé à travailler avec lui. »