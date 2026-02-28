Officiel : la F1 abandonne les deux arrêts obligatoires à Monaco et change les qualifications dès Melbourne

L’expérimentation n’aura duré qu’un an. La Formule 1 a officiellement abandonné le format imposant deux arrêts aux stands lors du Grand Prix de Monaco, introduit la saison passée dans l’espoir de dynamiser une course régulièrement critiquée pour son manque de spectacle.

Une mise à jour du règlement supprime ainsi l’obligation faite aux pilotes d’utiliser trois trains de pneus lors de l’épreuve monégasque, revenant au format classique de deux trains utilisés en course. Cette règle spécifique, testée en 2025, visait à multiplier les stratégies sur un circuit où les dépassements en piste sont quasiment impossibles.

Mais l’effet recherché ne s’est jamais matérialisé. Bien au contraire, le plan à deux arrêts s’est retourné contre ses promoteurs. Les équipes du milieu de peloton ont rapidement exploité la configuration unique du tracé de la Principauté pour ralentir volontairement le rythme avec l’une de leurs voitures, bloquant leurs concurrents afin de créer des écarts artificiels permettant à leurs équipiers de s’arrêter sans perdre de position.

Ces tactiques ont donné lieu à des scènes parfois proches de la farce dans le bas du classement, tandis que la tête de course restait largement inchangée malgré l’arrêt supplémentaire. Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que cette règle n’ait finalement été qu’un essai à durée limitée, rapidement abandonné faute de bénéfice sportif tangible.

Parallèlement, la FIA a confirmé un ajustement mineur mais notable du format des qualifications pour la saison à venir, avec une modification de la durée de la dernière phase.

Le format des qualifications a en effet été légèrement revu afin de s’adapter à l’arrivée d’une onzième équipe sur la grille, Cadillac, portant le nombre total de voitures engagées à 22. Dans les règlements mis à jour et communiqués à la fin du mois de décembre dernier, il est désormais acté que les six pilotes les plus lents – et non plus cinq – seront éliminés à l’issue de la Q1 et de la Q2.

Cette modification permettra néanmoins de conserver dix voitures en Q3, la phase décisive pour l’attribution de la pole position. Toutefois, c’est la durée de cette ultime séance qui a été ajustée lors du vote qui a eu lieu ces dernières heures : au lieu des 12 minutes habituelles, la Q3 s’étendra désormais sur 13 minutes de roulage effectif.

Cette minute supplémentaire est toutefois en partie compensée par une réduction de la pause entre la Q2 et la Q3, dont la durée passe de huit à sept minutes.