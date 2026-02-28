Officiel : la FIA referme la faille réglementaire sur les moteurs F1 2026

La controverse autour du taux de compression des moteurs de Formule 1 touche à sa fin. À l’approche du lancement de la saison 2026 à Melbourne, la FIA a confirmé une modification réglementaire destinée à fermer une faille que Mercedes est soupçonnée d’avoir exploitée dans le cadre des nouvelles règles moteurs.

Samedi matin, l’instance dirigeante du sport automobile a annoncé que le vote électronique décisif visant à modifier le règlement à compter du 1er juin avait été "approuvé à l’unanimité" par les cinq motoristes engagés en Formule 1.

Depuis plusieurs mois, Ferrari, Audi et Honda soupçonnaient Mercedes d’avoir trouvé un moyen de dépasser le taux de compression maximal autorisé de 16:1, en tirant parti de la dilatation thermique. Jusqu’à présent, cette valeur n’était mesurée qu’à température ambiante, laissant une zone grise lorsque le moteur atteignait ses conditions de fonctionnement réelles.

Le constructeur allemand est ainsi accusé d’avoir conçu une architecture permettant de dépasser ce seuil une fois le moteur chaud. La modification réglementaire actée prévoit désormais que le taux de compression soit contrôlé aussi bien à froid qu’à chaud à partir du 1er juin 2026. À partir de 2027, ce contrôle ne sera effectué que dans les conditions de fonctionnement, fixées à 130°C. Cela rejoint l’information que nous vous donnions en primeur jeudi (à lire ici).

Cette décision vise à clore définitivement la saga du taux de compression à la veille de l’entrée en vigueur des nouvelles motorisations 2026, dont le coup d’envoi sera donné le week-end prochain lors du Grand Prix d’Australie. Initialement, ces nouvelles vérifications devaient entrer en application au mois d’août, mais leur mise en œuvre a finalement été avancée.

Dans un communiqué officiel, la FIA a détaillé les contours de cette décision :

"Des amendements au Règlement FIA de Formule 1 2026 ont été approuvés à l’unanimité par vote électronique par le Conseil Mondial du Sport Automobile," a indiqué l’instance.

"Certains aspects de ces amendements ont également été approuvés simultanément à l’unanimité par les motoristes de Formule 1. Les modifications apportées au Règlement Technique font suite aux essais de pré-saison de Barcelone et de Bahreïn, ainsi qu’aux nombreux retours reçus de la part des pilotes et des équipes."

La FIA souligne l’importance stratégique de ce paramètre dans la philosophie des règlements 2026 :

"Un effort significatif a été investi pour trouver une solution à la question du taux de compression. Ce paramètre, qui constituait l’un des objectifs fondamentaux de ces règlements afin d’attirer de nouveaux acteurs dans la discipline, est limité à 16:1 dans le règlement, mesuré à froid."

"La FIA a travaillé à l’élaboration d’une solution de compromis, qui prévoit que le taux de compression soit contrôlé à la fois à chaud et à froid à partir du 1er juin 2026, puis uniquement dans les conditions de fonctionnement (130°C) à partir de 2027."

L’instance rappelle enfin que l’ampleur de la révolution technique prévue en 2026 nécessite une phase d’ajustement collective :

"Les règlements introduits pour 2026 représentent l’un des plus grands changements de ces dernières années. Toutes les parties reconnaissent qu’avec l’introduction de modifications réglementaires aussi majeures, des enseignements collectifs doivent être tirés des essais de pré-saison et des premières manches du championnat 2026."

"Des évaluations supplémentaires et des contrôles techniques concernant la gestion de l’énergie sont toujours en cours."

Tout ceci a été précisé à l’article C5.4.3 du règlement technique, qui stipule :

Aucun cylindre du moteur, tel que mentionné au point C5.1.3, ne peut présenter un taux de compression géométrique supérieur à 16:1, mesuré dans les conditions suivantes :

Jusqu’au 31 mai 2026 : lorsque le moteur est à température ambiante.

Du 1er juin 2026 au 31 décembre 2026 : lorsque le moteur est à température ambiante ainsi qu’à 130 °C. Tout composant, ensemble, mécanisme ou agencement intégré de composants conçu ou fonctionnant avec un taux de compression supérieur à 16:1 est interdit.