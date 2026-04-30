Pourquoi Red Bull et McLaren F1 ont pris tant de retard cette saison

On le sait, le début de saison 2026 compliqué de Red Bull Racing et McLaren F1 s’explique en partie par un choix assumé : avoir poussé le développement de leurs monoplaces 2025 jusqu’au bout de la lutte pour le titre. Un pari qui, selon leurs dirigeants et pilotes, a laissé des traces à l’entame de la nouvelle ère réglementaire, comme ils le déclaraient déjà au moment du Grand Prix d’Australie.

Avec le recul, ce constat est encore plus vrai. Du côté de Red Bull, Laurent Mekies reconnaît que certaines limites ont été volontairement mises sur le projet 2026 à cause de cela et que cela coûte peut-être plus que prévu.

"Regardez, ce qui s’est passé dans la deuxième partie de l’an dernier est quelque chose que nous allons probablement garder longtemps en mémoire," explique-t-il.

"Cela nous coûte un début de saison plus loin qu’on ne le pensait face aux références comme Mercedes ou Ferrari. Mais c’était une remontée incroyable et personne ne voulait abandonner. C’est très important pour la culture d’entreprise d’avoir un collectif qui pousse ensemble. Aujourd’hui, il doit pousser ensemble sur un retour vers la première ligne de la grille."

Cet engagement total a eu un coût qui restera difficile à absorber à court terme.

"Oui, nous avons continué à pousser très tard pour comprendre ce qui limitait le projet de l’an dernier, parce que nous pensions que c’était important non seulement pour cette saison-là, mais aussi pour le futur, à long terme. Le point de départ était moins bon, c’est inévitable."

"Est-ce que nous referions ce choix ? Oui, absolument. Si nous étions confrontés à nouveau à cette décision, nous ferions la même chose," affirme-t-il... avant de nuancer : "Est-ce que cela explique tous nos problèmes actuels ? Non, ce serait une excuse. C’est une combinaison de facteurs."

Red Bull entend réagir rapidement, avec l’introduction d’évolutions dès le Grand Prix de Miami. Selon plusieurs indications, la RB22 aurait déjà significativement perdu du poids depuis les premières courses.

"Nous ne nous attendons pas à résoudre tous nos problèmes d’un coup. Mais nous voulons clairement offrir à Max et Isack une voiture dans laquelle ils se sentent plus à l’aise pour attaquer," indiquait-il plus tôt aujourd’hui (à lire ici).

Même constat chez McLaren, où Lando Norris assume pleinement les conséquences du sacre mondial décroché en 2025.

"C’est le prix à payer quand on remporte le championnat du monde et qu’on met tous ses œufs dans le même panier," reconnaît-il. "Mais maintenant, c’est le moment de travailler sur le développement et les évolutions. Nous avons beaucoup de choses déjà ici à Miami, d’autres arriveront au Canada."

Les deux équipes devraient ainsi introduire d’importants packages d’évolutions à Miami, dans l’objectif de combler leur retard sur les leaders actuels, Mercedes F1 et Ferrari.

La Scuderia pourrait d’ailleurs rapidement intensifier la pression avec un très gros package qui arrive d’un coup pour la manche floridienne.

"Je pense qu’ils sont toujours très solides. Extérieurement, ils sont presque euphoriques," observe Ralf Schumacher. "Dans tous les cas, cela va se resserrer pour Mercedes, j’en suis assez sûr."