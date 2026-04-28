Une 12e équipe en F1 : un nouveau projet émerge du côté des Pays-Bas

L’idée d’une douzième écurie en Formule 1 continue de gagner du terrain, et un nom bien connu du paddock refait surface dans les discussions. Otmar Szafnauer n’exclut en effet pas de se lancer dans un nouveau projet d’entrée sur la grille.

Alors quel’intérêt du constructeur chinois BYD a déjà été évoqué et que la FIA affiche sa volonté d’élargir encore le plateau, Szafnauer se dit prêt à étudier sérieusement une opportunité si elle se présente.

"Si la Formule 1 souhaite effectivement accueillir une douzième équipe, c’est quelque chose que j’envisagerais très sérieusement," a-t-il confié au magazine Formule 1.

L’ancien directeur d’écurie d’Alpine et Aston Martin assure disposer encore des ressources nécessaires pour monter un tel projet.

"Les possibilités financières, les connexions, tout est toujours là."

"Donc si une opportunité se présente à l’avenir, j’examinerai certainement une entrée potentielle."

Désormais PDG et associé directeur de Van Amersfoort Racing, structure bien connue des formules de promotion, Szafnauer a commencé à étudier une candidature avec un consortium d’investisseurs. Une démarche qui ouvre la porte à une possible montée en Formule 1 de l’équipe néerlandaise, qui a notamment contribué aux débuts de Max Verstappen.

"Est-ce que cette équipe pourrait devenir la douzième équipe de F1 ? Qui sait. Peut-être."

"Pour l’instant, ce n’est rien de plus qu’une possibilité pour l’avenir. Mais ce ne sera peut-être pas Van Amersfoort Racing en tant que tel, peut-être sous un autre nom."

"Dans tous les cas, l’un n’exclut pas l’autre."

Pour rappel, la grille a déjà accueilli une onzième structure en 2026 avec l’arrivée de Cadillac F1, au terme de longues négociations avec la Formula One Management, propriété de Liberty Media.