La FIA révèle qu’elle voulait dès 2025 moins de puissance électrique en F1

Dans son point presse de ce début de semaine avant le GP de Miami ce week-end, le directeur des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a aussi confirmé qu’une proposition visant à réduire significativement la puissance électrique des groupes propulseurs pour 2026 avait été formulée l’an dernier avant d’être rejetée par les équipes de Formule 1.

À l’époque, un plafond de 200 kW avait été envisagé, soit un peu plus de la moitié des 350 kW prévus pour la partie électrique. Mais les écuries ont préféré conserver ce niveau de puissance plus élevé.

Et finalement, après les trois premières manches, plusieurs ajustements ont été apportés au règlement. Parmi eux, une augmentation du "super clipping" maximal de 250 kW à 350 kW, afin de réduire le temps passé à recharger la batterie à pleine charge, pied au plancher.

Dans le même temps, une réduction de la quantité maximale d’énergie récupérable par tour vise à limiter les phases de "lift and coast" pour favoriser un pilotage plus naturel, en complément d’autres évolutions.

Reste que la réduction de la puissance électrique maximale, qui aurait renforcé le rôle du moteur thermique, n’a pas été retenue. Et selon Tombazis, cela contribue aujourd’hui à rendre la gestion énergétique plus complexe en piste.

"Tout d’abord, il est vrai que lorsque vous avez une proportion d’énergie électrique par rapport à l’énergie thermique à ce niveau, la gestion globale de l’énergie devient plus difficile," explique-t-il.

"Nous le savions dès le premier jour de ces règlements, et je pense que nous avons travaillé pour atténuer une grande partie de ces compromis."

"L’une des raisons pour lesquelles cela n’a pas été idéal dès le début, c’est que les voitures sont un peu plus rapides, ont trouvé plus d’appui aérodynamique que prévu, et par conséquent récupèrent un peu moins d’énergie au freinage que normalement. Nous avons donc un défi un peu plus important que ce que nous aurions souhaité."

Le responsable de la FIA confirme que la piste d’une réduction de puissance avait bien été explorée.

"Nous avons proposé cette réduction de puissance il y a environ un an, et elle a été rejetée. L’idée était alors d’attendre les premières courses, ce que nous avons fait."

Avec les évolutions introduites à partir du Grand Prix de Miami, la FIA insiste sur une approche progressive plutôt que radicale. Mais le sujet reste ouvert pour l’avenir.

"Est-ce la dernière fois que nous en parlons ? Je ne pense pas," admet Tombazis. "Nous continuerons à surveiller la situation pour voir si d’autres ajustements devront être discutés."

"Ce n’est pas quelque chose que nous pouvions décréter pour des raisons de sécurité, et ce n’était certainement pas possible pour Miami ni pour cette année. Nous avons donc décidé d’observer les effets des changements actuels avant de réévaluer la situation."