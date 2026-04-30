Quand Herta a battu Räikkönen : les coulisses d’un test au simulateur

Colton Herta avait testé le simulateur de Sauber en 2021, quand Michael Andretti espérait racheter Sauber et qu’il testait les options qui s’offraient à lui en matière de pilotes. Celui qui est aujourd’hui pilote de développement de Cadillac F1 n’avait pas été retenu car Andretti n’avait pas eu son entrée en Formule 1.

Herta était à l’époque pilote d’IndyCar et il s’était rendu à l’usine de l’équipe à Hinwil pour un test dans le simulateur. Mario Andretti, champion du monde 1978, avait alors affirmé qu’au troisième jour, Herta était plus rapide que Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi.

Le principal intéressé a été interrogé pour savoir si l’histoire selon laquelle il avait surpassé les pilotes titulaires dans le simulateur était vraie, et il a confirmé l’information, non sans la relativiser.

"Oui, c’était vrai" a confirmé Herta dans le podcast Beyond the Grid. "Je pense que c’est cool de pouvoir dire que vous êtes plus rapide qu’eux dans le simulateur, mais cela ne signifie pas grand-chose si vous ne pouvez pas le faire dans la vraie vie."

"Je pense que c’est une bonne chose pour les équipes de voir cela, et ensuite elles se disent ’ok, peut-être qu’il vaut l’investissement d’un test’. Ça fait vraiment du bien quand on sort du simulateur. Mais est-ce que cela équivaut à un succès dans la vie réelle ? Peut-être, peut-être pas. C’est juste quelque chose de cool à dire !"

Interrogé sur le circuit sur lequel il a piloté lors de cette séance de simulateur, l’Américain a donné des précisions : "C’était la Hongrie", a-t-il dit avant d’expliquer qu’il avait pu rencontrer le futur pilote Alfa Romeo, Valtteri Bottas, et visiter l’usine de plus près.

"C’était cool. Et j’ai apprécié le temps que j’ai passé là-bas. Ils ont une usine vraiment impressionnante, et surtout l’installation de la soufflerie. C’était chouette de voir tout cela à ce moment-là."

"Et c’était la première fois que je rencontrais Valtteri, car il arrivait de chez Mercedes, donc il faisait son moulage de baquet. Malheureusement, rien n’en a découlé. Mais c’était une expérience sympa d’avoir un petit aperçu de tout ça."

Colton Herta a fini par quitter l’IndyCar pour réaliser son rêve de piloter un jour en F1. Il a expliqué que l’opportunité offerte par Cadillac F1 était trop belle pour être refusée.

"Quand j’étais petit, j’ai vite assisté à ma première course, j’avais deux semaines, c’était une course d’IndyCar, vous voyez ? Et dès que j’ai grandi et que j’ai découvert d’autres sports mécaniques, je me suis intéressé à l’IMSA, car mon père y courait en 2006/2007," a expliqué Herta lorsqu’on lui a demandé s’il avait été facile de quitter l’IndyCar.

"J’étais donc vraiment passionné par ces voitures à l’époque. Puis j’ai découvert la Formule 1 un peu plus tard, vers neuf ou dix ans, et je suis devenu accro."

"Mais pour moi, je suis avant tout un passionné de sports mécaniques. Il y a tellement de voitures que j’aimerais piloter. En tête de liste, avec l’IndyCar, il y a la Formule 1, à titre personnel."

"Avoir cette opportunité d’essayer d’y arriver et de réaliser ce rêve, cet objectif de devenir pilote de Formule 1, je l’ai perçue comme une chance incroyable. Il m’a été très facile de dire oui."