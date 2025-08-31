Hamilton se crashe à Zandvoort : ’Très inhabituel pour moi de ne pas finir une course’

Lewis Hamilton a abandonné lors du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, sa course s’achevant prématurément à Zandvoort.

Le septuple champion du monde était en lutte avec George Russell pour la sixième place au 23e tour lorsqu’il est sorti large au virage 3 et a perdu le contrôle de sa Ferrari, heurtant les rails alors qu’il tentait de revenir en piste.

L’incident a déclenché une intervention de la voiture de sécurité, affectant son coéquipier Charles Leclerc, qui s’est arrêté au tour précédent pour chausser les pneus durs. Une fois tous les autres pilotes rentrés aux stands, Leclerc est revenu à la sixième place, derrière Russell et Isack Hadjar.

Parti de la septième place sur la grille après une performance prometteuse - relativement à son équipier - en qualifications, l’abandon de Lewis Hamilton marque une nouvelle performance décevante pour le pilote britannique qui n’a plus marqué de points lors des deux dernières courses.

"Je ne suis pas sûr, mais quand je suis sorti du virage incliné j’ai perdu le contrôle, un gros sous-virage. J’ai juste eu un choc à la fin du virage 3 parce que je n’ai pas pu récupérer ma F1 à temps avant la barrière."

"Le rythme semblait bon, je revenais sur George, et c’est vraiment inhabituel que je ne finisse pas une course."

"Je pense que nous avions une bonne stratégie, nous avions un bon rythme à ce moment-là et nous avions de bonnes chances de progresser et de prendre l’avantage sur lui."

"C’est très inhabituel de ne pas terminer pour moi et de partir si tôt, ce n’est certainement pas génial mais c’est comme ça."