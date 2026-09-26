Williams F1 retrouve les points à Bakou mais Sainz est sous enquête

Williams a retrouvé les points au Grand Prix d’Azerbaïdjan grâce à Carlos Sainz, dixième après s’être élancé de la 14e position sur la grille, malgré une course qui aurait pu offrir davantage à l’équipe britannique. Alex Albon, parti 12e, a abandonné après un accident qu’il attribue notamment à une violente rafale de vent. Au-delà du résultat, les deux pilotes retiennent surtout les progrès apportés par l’important package d’évolutions introduit à Bakou, qui semble avoir replacé Williams au cœur de la lutte dans le milieu de grille.

Le week-end avait pourtant réservé des sentiments contrastés à Williams dès les qualifications.

Sainz avait réussi à atteindre la Q3 et estimait que les évolutions avaient permis à la monoplace de franchir un véritable cap, avant qu’une pénalité de cinq places sur la grille ne le repousse finalement en 14e position au départ. Le pilote espagnol devait donc reconstruire sa course depuis le milieu du peloton.

"Je suis heureux de décrocher un point après la pénalité d’hier et je pense que l’équipe le méritait. Cela a été une course difficile, mais nous avons réalisé une bonne relance après la voiture de sécurité, nous avons fait du bon travail dans la gestion des pneumatiques et nous avons réussi à entrer dans les points vers la fin de la course."

"Ces évolutions sont un bon signe de nos progrès, mais nous savons qu’il faudra encore un peu plus pour pouvoir terminer régulièrement dans les points. J’espère que nous pourrons prendre un peu plus de plaisir à nous battre dans le milieu de grille pendant les courses restantes."

La dixième place de Sainz confirme ainsi les premières impressions positives observées depuis le début du week-end. Mais une nouvelle enquête le concerne après un non respect des procédures de départ. Le point pourrait donc être perdu !

Albon n’a pas eu la possibilité de concrétiser le potentiel de la monoplace jusqu’à l’arrivée. Le Thaïlandais a terminé sa course dans le mur après un accident qu’il a lui-même qualifié d’étrange. Il avait freiné légèrement plus tard que lors du tour précédent lorsqu’une importante rafale de vent est venue modifier le comportement de sa Williams.

Albon pensait initialement qu’il allait simplement bloquer ses roues et élargir sa trajectoire. Il ne s’attendait pas à ce que l’incident se termine contre les barrières. Mais son abandon ne modifie pas son appréciation positive des évolutions.

"C’était un accident étrange, pour être honnête. J’ai freiné un petit peu plus tard que lors du tour précédent et il y a eu une grosse rafale de vent qui nous a un peu surpris. Lorsque j’ai perdu le contrôle, je pensais que j’allais bloquer les roues et tirer un peu large ; je n’ai jamais pensé que j’allais toucher le mur. Nous allons regarder les données."

"Concernant les évolutions, je pense qu’elles représentent exactement le progrès auquel nous nous attendions. Elles nous ont replacés dans la lutte du milieu de grille. Si vous revenez au début de l’année, la voiture était en retard et elle était trop lourde. Nous avons dû lancer un projet pour fabriquer un nouveau châssis et nous l’avons livré dans les délais et au poids prévu, ce qui représente une énorme différence par rapport à il y a huit mois."

"J’espère que cela constitue désormais un tournant et que nous pourrons explorer davantage ces évolutions en Malaisie."