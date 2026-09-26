Sainz se dit ’surpris’ par l’efficacité des évolutions Williams à Bakou

Carlos Sainz ne s’attendait pas à pouvoir atteindre la Q3 à Bakou, même après l’arrivée du très attendu package d’évolutions de Williams. L’Espagnol savait que ces nouveautés devaient faire progresser sa monoplace, mais leur impact s’est révélé suffisamment important pour surprendre l’équipe elle-même. Après une saison 2026 passée en grande partie loin des positions qu’il espérait occuper, Sainz estime avoir enfin eu l’occasion de montrer davantage son véritable niveau de performance, même si une pénalité de cinq places vient finalement ternir son résultat en qualifications.

Depuis le début de la saison, Sainz n’avait pas caché ses inquiétudes concernant le rythme de développement de Williams. L’Espagnol, qui a prolongé son aventure avec l’équipe, estimait notamment que celle-ci avait progressivement perdu du terrain par rapport à ses adversaires au fil de l’année.

Williams avait donc beaucoup misé sur son important package introduit à Bakou, comprenant notamment un travail conséquent sur le poids et plusieurs évolutions destinées à améliorer le comportement général de la monoplace.

Sainz s’attendait à un gain de performance. Il ne pensait cependant pas que celui-ci suffirait pour lui ouvrir les portes de la Q3. Les premiers tours du week-end n’avaient d’ailleurs pas véritablement laissé entrevoir une telle possibilité.

Il a fallu attendre le premier tour particulièrement réussi de Sainz en Q1 pour que l’Espagnol réalise que quelque chose de plus important pouvait être joué.

À partir de là, il a progressivement élevé son niveau jusqu’à atteindre la dernière partie des qualifications.

"Cela a aussi été une surprise pour nous."

"Nous savions que l’évolution était importante, qu’elle allait nous rendre plus rapides, mais je n’avais pas entrevu la possibilité d’entrer en Q3 pendant tout le week-end jusqu’à ce tour que j’ai réalisé en Q1."

"J’ai fait un très bon tour au début de la Q1 et je me suis dit : ’Peut-être qu’il y a une opportunité ici de briller un peu et d’entrer en Q3’. Et à partir de là, j’ai continué à progresser, et les tours en Q2 et en Q3 ont été excellents."

La comparaison avec la saison précédente reste particulièrement difficile pour Williams. Sainz reconnaît que l’équipe évolue nettement plus loin des positions qu’elle occupait un an plus tôt, une situation qui l’a régulièrement empêché de se battre pour les places auxquelles il aspire.

Plus qu’une simple apparition en Q3, il y voit enfin l’occasion de rappeler sa détermination et surtout son envie de retrouver les luttes pour les podiums et les victoires.

"Cette année, nous avons beaucoup souffert, nous avons été loin de l’endroit où nous étions l’année dernière."

"La réalité, c’est que j’ai bien piloté toute l’année, et c’était la première occasion que j’avais de briller un peu davantage et de montrer du caractère et de la détermination, ainsi qu’à quel point les batailles pour les podiums et les victoires me manquent."

"Eh bien, au moins aujourd’hui, j’ai atteint la Q3, ce qui était important."

La satisfaction de Sainz a toutefois été partiellement refroidie après les qualifications. L’Espagnol a reçu une pénalité de cinq places sur la grille.

Cette sanction le fera donc reculer par rapport à la position obtenue en piste et compliquera nécessairement son objectif de marquer des points.

"Que je sois pénalisé ou non, nous avons fait ce que nous devions faire, voire plus que ce que nous devions faire. Donc au moins je profite de cela et en course, j’essaierai de marquer des points."