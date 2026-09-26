Coup dur potentiel pour Hadjar : son podium sous la menace des commissaires

Le podium décroché par Isack Hadjar pour son retour en Formule 1 pourrait être remis en question plusieurs heures après l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Troisième derrière George Russell et son équipier Max Verstappen, le Français a été convoqué par les commissaires à Bakou pour une possible infraction lors d’un essai de départ effectué avant la course, ainsi que pour un non-respect présumé des instructions du directeur de course.

Hadjar doit se présenter devant les commissaires à 18h10, heure locale à Bakou, soit 16h10 en France, afin de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Le pilote Red Bull est plus précisément convoqué pour une infraction présumée concernant un essai de départ réalisé avant le Grand Prix et un possible non-respect des instructions communiquées par le directeur de course.

La nature d’une éventuelle sanction reste à déterminer et dépendra des conclusions de l’audition.

Cette convocation intervient au terme d’un week-end particulièrement réussi pour Hadjar. Le Français effectuait son retour en compétition à Bakou après avoir manqué les trois précédents Grands Prix en raison de sa blessure au poignet.

Quatrième sur la grille, il a réussi à transformer cette position en podium en terminant troisième derrière Russell et Verstappen. Ce résultat a également permis à Red Bull de placer ses deux voitures sur le podium à la régulière, une performance saluée par Laurent Mekies après l’arrivée comme l’aboutissement du meilleur week-end de l’équipe depuis le début de la saison.

Hadjar avait notamment été félicité pour sa discipline en course et sa gestion de la stratégie collective, Red Bull ayant choisi de maintenir ses deux pilotes en position dans l’attente d’une voiture de sécurité.

Sa troisième place pourrait toutefois désormais dépendre de la décision des commissaires.

Sainz également convoqué

Hadjar n’est pas le seul pilote concerné par une procédure après le Grand Prix. Carlos Sainz a lui aussi été convoqué par les commissaires pour une infraction similaire. Le pilote Williams a terminé la course à la dixième place et décroché le dernier point disponible.

Ce résultat est particulièrement important pour son équipe puisqu’il représente le premier point inscrit par Williams depuis le Grand Prix de Monaco. Comme pour Hadjar, les commissaires doivent désormais examiner les circonstances de l’essai de départ effectué avant la course et déterminer si Sainz a effectivement enfreint les instructions du directeur de course.