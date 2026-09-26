Hadjar ’savait’ que le podium était jouable et savoure sa 3e place à Bakou

C’est ce qu’on appelle un retour gagnant ! Après trois courses d’absence consécutives à une blessure au poignet, Isack Hadjar a réussi sa reprise avec une troisième place à l’arrivée du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le Français signe son troisième podium en carrière, le deuxième avec Red Bull. Et alors qu’il avait signé le premier à Monaco après la pénalité d’un de ses rivaux, il est allé chercher celui-là en piste.

Complétant le premier double podium de Red Bull depuis le GP de Chine 2024, le Français a expliqué avoir préféré aborder son week-end avec prudence, et pense que cela a payé pour trouver la limite et développer son rythme, qui était plutôt impressionnant en course.

"Je suis heureux, ça a été six longues semaines, j’ai passé six semaines à faire attention et c’était le bon moment pour revenir. Je me sentais assez fort, mais je suis revenu pas à pas, c’est un circuit où l’on peut vite finir dans le mur" raconte Hadjar.

"Et je n’en avais pas besoin pour ma confiance. Donc c’était une progression lente, mais ça m’a amené jusqu’ici, donc je suis très heureux de ce premier podium réussi purement sur le rythme, je suis vraiment ravi."

Sa blessure n’a pas été un problème et il se dit ravi d’être revenu à la compétition : "Je suis très satisfait, même si c’est un peu engourdi je suis heureux, et j’ai hâte de continuer à courir, le calendrier est intense et je suis très impatient d’aller à Sepang."

Au micro de Canal+, le jeune Français a expliqué avoir joué la patience, et pense qu’il aurait dû résister à son équipier Max Verstappen en début de course. Malgré cela, il ne regrette pas d’avoir joué un jeu d’équipe.

"J’avais confiance en la voiture, je savais qu’en qualifications je pouvais faire mieux que quatrième. Mais je m’en étais contenté en sachant que je devais faire un bon premier tour, ce que j’ai réussi à faire."

"Après j’étais confiant en mon rythme. Je n’ai pas pris beaucoup de risques, je suis resté clean, on a bien bossé avec Max donc je suis content de ma course. Le tendre était le meilleur pneu."

"Donc idéalement, je n’aurais pas dû le laisser passer aussi facilement. On n’avait pas prévu que le soft serait aussi fort, et j’ai ensuite eu la voiture la plus rapide, donc j’aurais dû m’activer plus tôt pour aller chercher Piastri.