Verstappen est heureux d’une ’bonne course’ malgré une défaite pour 2 dixièmes

Max Verstappen était à 196 millièmes de seconde de son premier succès de la saison 2026 de Formule 1, ce samedi à Bakou. Le pilote Red Bull est remonté depuis la huitième place au départ pour aller jouer la victoire face à George Russell, et il aurait pu y parvenir avec un problème dans les derniers virages pour son rival de Mercedes F1. Mais il doit se contenter de la deuxième place et se félicite de ce résultat.

Le début de course n’avait pas été simple avec un problème de gestion des pneus mediums, mais c’est ce qui a permis au Néerlandais d’aller chercher la deuxième place en fin de course, puisque Russell et lui étaient les seuls à avoir des gommes tendres pour les dernières boucles.

"On a eu une bonne course, le premier relais n’était pas bon en mediums mais on en est sortis en troisième place. Je suis ensuite passé deuxième avec un bon restart, et je voyais l’écart baisser" a expliqué Verstappen.

"En fin de course avec le drapeau jaune, George a manqué de puissance à la relance, c’est comme ça que je suis revenu. Et dans la ligne droite, j’ai été proche, mais ce n’était pas suffisant !"

Le quadruple champion du monde s’est toutefois fait une frayeur en frottant le mur avec le côté droit de sa voiture dans le virage 15, mais ce n’était pas grave : "Ca allait, j’ai essayé d’ouvrir un peu le virage, mais les pneus allaient bien."