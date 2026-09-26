Red Bull pouvait battre Russell, Mekies fier de Verstappen et Hadjar

Red Bull est passée à deux dixièmes d’une victoire à Bakou, mais Laurent Mekies préfère retenir l’ampleur des progrès accomplis par son équipe. Max Verstappen a terminé deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan devant son équipier Isack Hadjar, offrant à l’équipe un double podium acquis à la régulière. Après avoir parfois concédé près d’une seconde au tour en début de saison, Red Bull estime désormais être revenue au niveau des références, aidée par son dernier important package d’évolutions de la saison.

Verstappen avait affiché un excellent rythme depuis le début du week-end, même si son problème de groupe propulseur pendant les qualifications l’avait empêché de concrétiser pleinement le potentiel de la RB22.

En course, le Néerlandais a retrouvé les avant-postes et s’est finalement battu jusqu’au bout avec George Russell. Le pilote Mercedes s’est imposé, mais avec seulement deux dixièmes d’avance sur la ligne d’arrivée.

Mekies retient avant tout la vitesse affichée par Verstappen pendant l’ensemble du week-end. Le directeur de Red Bull insiste également sur le fait que les deuxième et troisième places n’ont pas été obtenues grâce à des circonstances particulièrement favorables : selon lui, la RB22 possédait réellement le rythme nécessaire pour placer ses deux pilotes sur le podium.

"Incroyable, finir à un dixième de la victoire après 51 tours ça donne un petit goût amer malgré tout, mais Max et Isack ont fait un travail incroyable !"

"Ils ont eu le rythme pour se battre pour la victoire, et même un peu plus. Les voir tous les deux sur le podium au mérite, ça veut dire beaucoup sur le travail qui a été fait à Milton Keynes."

"Max a volé tout le week-end. Il a été très, très fort pendant tout le week-end. C’était probablement notre meilleur week-end de l’année. Nous terminons à un peu plus d’un dixième de la victoire après 51 tours, donc je pense que cela résume la situation. Mais c’était positif d’avoir les voitures en deuxième et troisième positions à la régulière."

"Pour Isack, quel retour après un mois qui a été long et trois courses, il a été parfait, il a pris son temps pour prendre le rythme, il a couru de façon très intelligente et nous a montré pour son retour son meilleur rythme de course depuis le début de la saison. Il a été aussi extrêmement discipliné et intelligent avec les conditions de course, c’est fantastique de le voir là et de faire ce tir groupé."

"Un immense bravo encore à tout le monde à Milton Keynes. Nous avions nos évolutions ici, cela a représenté un travail énorme de la part de tout le monde, aussi bien du côté du châssis que du groupe propulseur, afin d’extraire davantage de ce package."

"Le début de saison semble désormais très loin, lorsque les autres roulaient une seconde au tour plus vite que nous, et maintenant nous sommes dans cette lutte. Donc un grand bravo à tout le monde."

Cette progression prend une importance particulière pour Red Bull puisque l’équipe avait déjà indiqué que le package de Bakou constituerait probablement sa dernière évolution majeure de la saison 2026. Mekies est-il surpris de ce résultat en course surtout après l’écart avec Mercedes en qualification ?

"L’écart était énorme en qualifications avant tout parce qu’on a eu un problème moteur avec Max alors qu’il était rapide tout le week-end, et Isack augmentait son rythme à chaque séance, donc on n’était pas inquiété par l’écart en qualification, juste frustrés de ne pas concrétiser le rythme que nos voitures avaient. On savait qu’on ne serait pas très loin de George, et c’est rassurant de voir qu’on était sur son rythme, et presque avec les deux voitures. C’est un super résultat."

La victoire aurait-elle été possible avec une stratégie différente ? La question s’est notamment posée avant l’intervention de la voiture de sécurité.

À ce moment de la course, Verstappen et Hadjar suivaient de près Oscar Piastri. Red Bull disposait donc de plusieurs possibilités stratégiques, notamment celle de tenter quelque chose plus tôt avec l’un de ses deux pilotes.

"Nous avons étudié tous ces scénarios, vraiment, et nous avons finalement choisi de maintenir les voitures dans ces positions."

"Les deux pilotes ont été très bons en faisant preuve de discipline à ce sujet. Un grand bravo également à Isack, qui a couru de manière très intelligente afin de nous assurer d’obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe."

"Nous estimions que c’était notre meilleure possibilité d’avoir une chance face à Piastri et Russell. Il est très difficile ici de ne pas compter sur l’arrivée d’une voiture de sécurité à un moment donné. Nous attendions tous cette voiture de sécurité."

"Max rencontrait des difficultés avec les pneus mediums à ce moment-là et nous savions qu’avec les tendres, nous aurions une meilleure chance. Au bout du compte, c’est ce qui s’est produit."

"Il nous manque un dixième, mais nous avons eu l’occasion de nous battre avec lui et de montrer que nous avions le même rythme."