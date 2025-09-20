Officiel : Esteban Ocon est disqualifié au GP d’Azerbaïdjan

C’était craint depuis que la FIA a transmis une infraction technique au responsable Jo Bauer : Esteban Ocon a été disqualifié après la deuxième journée du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote Haas F1 s’était qualifié 18e mais sa voiture était en infraction après la séance.

C’est un échec au test de déflexion qui vaut au Français de perdre son résultat, après une audience durant laquelle l’équipe n’a pas pu faire inverser la décision. La procédure de test a été classique et a donné des résultats surpassant la norme.

Les sections concernées du plan principal de l’aileron doivent en effet avoir un mouvement limité à 0.5 mm lors de ces tests. La partie gauche a bougé de 0.6 mm tandis qu’à droite, c’est un déplacement de 0.825 mm qui a été mesuré par les commissaires techniques.

Comme prévu dans ce cas, c’est une disqualification pure et simple. Pierre Gasly et Alex Albon gagnent déjà une position, sachant que la grille de départ pourrait encore évoluer puisque Charles Leclerc, Oscar Piastri, Oliver Bearman et Franco Colapinto ont eu des accidents.