Une ’journée difficile’ pour Haas F1 avec une monoplace ’imprévisible’

Oliver Bearman a signé le 13e chrono des Qualifications Sprint à Miami, alors que Haas F1 semble avoir régressé dans le peloton. L’équipe a apporté très peu d’évolutions et au sein de la hiérarchie, elle semble en retrait.

S’il est rassuré d’avoir vu des progrès entre les essais libres et la qualification Sprint, il détaille comment il manquait de confiance et d’aisance dans la VF-26 ce vendredi.

"C’était une journée difficile, ce sont les conditions les plus chaudes dans lesquelles ont ait piloté cette voiture, et c’était un défi. Elle est imprévisible à la limite, et j’ai du mal à avoir de l’équilibre et de la confiance dans les virages lents" a déclaré Bearman.

"Avec les murs proches, c’est difficile de tout donner pour un tour de qualification à fond sans avoir la voiture avec nous. On a fait un bon pas en avant avant la SQ1 car si on avait gardé le même niveau qu’en EL, on aurait été en grande difficulté, mais on doit faire encore des progrès similaires avant demain."

Interrogé sur ce qui est le plus évident en termes de différence d’utilisation des voitures avec le règlement revu, le Britannique confirme que le garde-fou concernant les départs est intéressant.

"Ce qu’on sent davantage, c’est le lancement automatique. Avant, on devait être à 1 ou 2 % de l’objectif d’accélérateur et ne pas déployer la batterie trop tôt. Mais maintenant, c’est plus automatique, et c’est un grand pas en avant en termes de sécurité et de confort d’utilisation."

Esteban Ocon a quant à lui expliqué à Canal+ qu’il était frustré de ne pas avoir pu se préparer comme il le voulait pour cette première séance chrono du week-end, alors qu’il a été éliminé en SQ1 et s’est qualifié 18e.

"On n’a pas eu une bonne séance libre, on n’a pas fait un tour clair en mediums et en softs ce matin. On avait des problèmes de déploiement, un coup j’arrivais avec 50 km/h plus vite dans un virage, un coup avec 50 km/h de moins" note le Français.

"Cette qualif, juste la voiture qui n’était pas bien, pas bonne. L’équilibre était complètement en dehors de la fenêtre donc on doit essayer de faire mieux de notre côté, essayer de régler ce problème et faire mieux demain."