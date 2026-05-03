Bearman rate les points de peu, Haas F1 paie son manque d’évolutions

Oliver Bearman a manqué de peu une place dans les points à Miami, en terminant 11e derrière les deux Williams. Le pilote Haas F1 n’est pas mécontent de ce résultat, compte tenu d’une course délicate et d’un manque d’évolutions.

En effet, Alpine et Williams notamment avaient une voiture largement revue, ce qu’aura Haas au Canada, et il était donc question de limiter la casse face à une concurrence plus affûtée.

"C’était serré. Je suis un peu déçu, on s’attendait à ce que le week-end soit difficile puisqu’on n’avait pas d’évolutions. On peut être fiers de terminer près des points, même s’il y a eu des abandons devant" a répondu Bearman.

"Mais on a été très malchanceux en début de course et lors des arrêts. Mais on peut être satisfaits de notre week-end. Je manquais de confiance, c’était meilleur en course mais on n’a pas maximisé la voiture, donc on peut se satisfaire de ce résultat."

Esteban Ocon a reconnu que Haas manquait de performance ce week-end à Miami, et que même si les décisions avaient été meilleures, il aurait été difficile de battre les Alpine, ainsi que les Williams en course.

"On a manqué un peu de performance. Je pense que ça n’aurait pas été suffisant pour entrer dans les points, mais on aurait pu faire mieux. Surtout après l’arrêt, on aurait pu faire mieux, ou rentrer plus tôt" a déclaré Ocon après la course.

"Mais on aurait fait 11e au mieux, on ne serait pas rentrés dans les points. Mais il y a du positif, il y a beaucoup de choses qu’on a comprises et qui peuvent nous aider pour la suite du championnat. Il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire, et on ne devrait pas refaire les erreurs."

Le Français a hâte de piloter la VF-26 évoluée, dès la prochaine course : "J’ai hâte de voir à Montréal ce que la voiture nous réserve, il y aura une grande partie qui sera nouvelle, et on verra comment les choses vont se développer."