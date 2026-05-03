Haas F1 ’a progressé’ mais Bearman et Ocon échouent en Q2

Haas F1 a progressé au fil du Grand Prix de Miami, mais Oliver Bearman n’a pas réussi à faire mieux que la 13e position sur la grille pour la course de dimanche. Avec peu de nouveautés sur sa VF-26, l’équipe américaine paie cash les progrès de ses rivales.

Alors qu’il espérait pouvoir se mêler aux autres équipes, et notamment aux Alpine, le Britannique a compris que ses rivaux d’Enstone gardaient des pneus neufs pour la Q2.

"C’était un peu mieux, mais tout le monde a fait un pas en avant, et nous n’avons pas autant progressé" a déclaré Bearman. "Nous n’étions pas assez rapides, la Q1 semblait un peu meilleure mais on était sur une autre stratégie. Je pensais qu’on était plus proches d’Alpine mais ils ont fait la Q1 avec un seul train de pneus et ont été bien plus rapides en Q2."

Esteban Ocon était 15e à la fin de cette séance, mais le Français se dit plus satisfait que son équipier : "C’état positif, on a bien progressé entre hier et aujourd’hui, et entre le Sprint et les qualifications. Ollie et moi sentions mieux la voiture, il y avait plus de performance, et on était plus à notre place qu’hier, mais il nous manque encore un peu face à ceux devant."

"Dans mon tour rapide, je touche un peu le mur, j’avais le volant un peu tordu pour le dernier virage, et c’est là que je perds un peu. J’aurais pu gagner quelques places, mais c’est positif qu’on ait réussi à faire progresser la voiture."

Ocon pense qu’il est possible de profiter de la pluie pour signer un bon résultat : "Demain on ne sait pas ce qui peut se passer avec la météo, on ne sait pas s’il va pleuvoir, on n’a jamais roulé sous la pluie avec ces voitures, mais s’il pleut ça donnera des opportunités, donc on verra."

Alors que le planning de la journée pourrait être totalement revu, il rappelle que se lev tôt lui avait réussi au GP du Brésil 2024 : "La dernière fois que j’ai fait un podium on s’était levés à 4h du matin, donc si on se lève à 4h, ça peut possiblement fonctionner !"