Officiel : Bearman s’élance depuis la voie des stands à Zandvoort

Oliver Bearman s’élancera depuis la voie des stands en course tout à l’heure à Zandvoort, dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas.

Le pilote Haas F1 était sous enquête depuis hier car son équipe n’avait pas couvert la voiture à temps avec les scellés FIA après la qualification.

En effet, les voitures sont couvertes dans les garages quand elles sont sous régime de Parc Fermé, et ce sont les commissaires techniques de la fédération qui se chargent de les couvrir et de les découvrir avec les équipes.

Mais la VF-25 au numéro 87 n’a pas été couverte à temps et pour cause : elle a subi des changements de pièces qui dépassent les quotas autorisés. Avec un cinquième moteur, un cinquième turbo, un cinquième MGU-H, un cinquième MGU-K et une troisième centrale de contrôle électronique.

Les changements de pièces auraient normalement provoqué des pénalités, mais puisque cela se fait sans respecter le Parc Fermé, c’est un départ des stands que subira le pilote britannique, qualifié 19e initialement. Seul Lance Stroll en profite et se placera 19e sur la grille.

La nouvelle grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas de F1 2025 :