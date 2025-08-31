Officiel : Bearman s’élance depuis la voie des stands à Zandvoort
Après une enquête commencée hier soir
Oliver Bearman s’élancera depuis la voie des stands en course tout à l’heure à Zandvoort, dans le cadre du Grand Prix des Pays-Bas.
Le pilote Haas F1 était sous enquête depuis hier car son équipe n’avait pas couvert la voiture à temps avec les scellés FIA après la qualification.
En effet, les voitures sont couvertes dans les garages quand elles sont sous régime de Parc Fermé, et ce sont les commissaires techniques de la fédération qui se chargent de les couvrir et de les découvrir avec les équipes.
Mais la VF-25 au numéro 87 n’a pas été couverte à temps et pour cause : elle a subi des changements de pièces qui dépassent les quotas autorisés. Avec un cinquième moteur, un cinquième turbo, un cinquième MGU-H, un cinquième MGU-K et une troisième centrale de contrôle électronique.
Les changements de pièces auraient normalement provoqué des pénalités, mais puisque cela se fait sans respecter le Parc Fermé, c’est un départ des stands que subira le pilote britannique, qualifié 19e initialement. Seul Lance Stroll en profite et se placera 19e sur la grille.
La nouvelle grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas de F1 2025 :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|01
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:09.338
|1:08.964
|1:08.662
|---
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:09.469
|1:08.874
|1:08.674
|---
|03
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:09.696
|1:09.122
|1:08.925
|---
|04
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:09.966
|1:09.439
|1:09.208
|---
|05
|George Russell
|Mercedes W16
|1:09.676
|1:09.313
|1:09.255
|---
|06
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:09.906
|1:09.304
|1:09.340
|---
|07
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:09.900
|1:09.261
|1:09.390
|---
|08
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:09.779
|1:09.383
|1:09.500
|---
|09
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:09.980
|1:09.472
|1:09.505
|---
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:09.950
|1:09.366
|1:09.630
|---
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:09.845
|1:09.493
|---
|12
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:09.954
|1:09.622
|---
|13
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:10.037
|1:09.622
|---
|14
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:09.894
|1:09.637
|---
|15
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:09.792
|1:09.652
|---
|16
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:10.104
|---
|17
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:10.195
|---
|18
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:10.197
|---
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|- :—.---
|---
|20
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:10.262
|Pitlane
