Comment McLaren F1 a dû calmer Piastri après sa dernière défaite

La politique de McLaren F1, qui consiste à laisser ses pilotes se battre en piste tout en leur offrant une certaine liberté stratégique, sera de nouveau mise à l’épreuve lors du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, d’autant plus que l’équipe s’élancera depuis la première ligne.

Sur le circuit de Zandvoort, où les opportunités de dépassement sont limitées, la course pourrait se jouer sur le choix stratégique entre un seul arrêt ou deux, comme en Hongrie. Dans ce contexte, l’affrontement entre Oscar Piastri et Lando Norris pourrait dépendre des décisions individuelles en matière de pneus.

L’équipe est consciente que cette approche comporte des risques, notamment celui de voir l’un de ses pilotes contrarié si sa stratégie s’avère être la mauvaise. Mais le directeur de l’équipe, Andrea Stella, estime que ce risque vaut la peine d’être pris.

Après les discussions post-Budapest, où Piastri avait remis en question l’équité du fait que la seconde voiture puisse adopter une stratégie différente, McLaren maintient que la priorité reste de faire ce qui est, au final, le mieux pour l’équipe, même si cela peut frustrer certaines ambitions individuelles.

"La stratégie est l’une des variables à travers lesquelles la compétition entre Lando et Oscar peut s’exprimer, peut se dérouler. En ce qui concerne les options d’un point de vue stratégique entre nos deux pilotes, nous avons établi certaines règles. Je ne vais pas vous dévoiler ces règles, mais tout ce que vous avez vu jusqu’à présent en termes d’utilisation de la stratégie a toujours été conforme à nos règles" confirme Stella.

En Hongrie, Norris a profité d’une meilleure stratégie avec un seul arrêt, mais Stella assure que ce n’était pas pour l’avantager. En effet, c’est plutôt la gestion des pneus du Britannique qui a rendu possible cette tactique.

"Au moment où nous avons arrêté Oscar, nous ne pensions pas, en toute honnêteté, que Lando aurait été en mesure de battre Oscar ou [Charles] Leclerc, car nous pensions que toutes les voitures allaient faire deux arrêts, en toute honnêteté."

"Lorsque Lando s’est retrouvé en mesure de prolonger et de voir si un seul arrêt était possible, il faut reconnaître qu’il a très bien géré ses pneus. Il a réussi à faire fonctionner un seul arrêt. Mais cela n’a suscité aucune inquiétude de la part de nos deux pilotes, car tout cela était équitable et conforme aux principes que nous avons établis pour notre façon de courir."

Et ce sont les discussions qui ont suivi la course qui ont permis d’apaiser Piastri face à la frustration de voir son équipier bénéficier d’une stratégie gagnante.

"Nous avons bien sûr eu nos débriefings, nos analyses, nos discussions, mais les deux pilotes, y compris Oscar, ont accepté qu’il existe une certaine variabilité dans la course. Il existe un certain nombre de scénarios possibles qui ne sont pas nécessairement sous votre contrôle."

"Je pense qu’au final, il existe des situations de course où, en tant que deuxième voiture de l’équipe sur la piste, ou simplement en tant que dernière voiture du peloton ou dernière voiture du groupe, vous avez beaucoup moins à perdre. Cet aspect sera donc toujours présent. Et je pense qu’il serait injuste de neutraliser cela simplement parce que l’on souhaite adopter la même stratégie."

Les fameuses "Papaya rules" mises en place par Andrea Stella et le PDG de McLaren, Zak Brown, ont pour l’instant évité de grosses tensions au sein de l’équipe, comme ce que l’on a pu voir dans des équipes qui jouaient le titre de la même manière par le passé.

"Chez McLaren, notre approche de la course automobile repose sur le respect de certains principes et valeurs que nous avons définis depuis longtemps. C’est le fruit d’un travail de longue haleine, auquel ont participé non seulement l’équipe, mais aussi les pilotes."

"Ces principes, ces règles d’engagement et les discussions que nous avons eues, qui définissent en fin de compte notre approche de la course automobile, reflètent les contributions de chacun. Cela ne signifie pas que les pilotes sont libres de faire ce qu’ils veulent."

"Ils sont libres de courir dans le sens où nous voulons leur donner l’occasion d’exprimer leur talent, leurs capacités et leurs aspirations. Mais, par exemple, cela doit toujours se faire dans les limites de l’intérêt de l’équipe, qui passe avant tout. Et l’intérêt de l’équipe peut avoir différentes significations selon la situation."

Cependant, les pilotes ne devront pas oublier l’intérêt de l’équipe quand celle-ci aura gagné le titre : "Une condition que l’on pourrait résumer ainsi : ils sont libres de courir, ils peuvent faire ce qu’ils veulent, je dirais que ce n’est pas ainsi que nous courons chez McLaren, et ce ne sera pas ainsi que nous courrons chez McLaren à l’avenir."

"Même lorsque nous gagnons et si nous remportons le championnat des constructeurs, cela ne signifie pas, à notre avis et à celui des pilotes, qu’ils ne sont pas libres de courir et d’exprimer leur talent et leurs aspirations, mais cela ne peut se faire de manière totalement anarchique. C’est également dans leur propre intérêt, pas seulement dans celui de l’équipe."