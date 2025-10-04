Officiel : Albon et Sainz sont disqualifiés, Williams F1 sera en fond de grille

La déception des qualifications enregistrée par les pilotes Williams F1 va certainement être décuplée, puisque la FIA a décidé de disqualifier Alex Albon et Carlos Sainz après une infraction au règlement technique concernant le DRS de leurs FW47.

Qualifiés respectivement 12e et 13e, les deux hommes ont été victimes d’une ailette s’ouvrant plus qu’elle ne le devrait sur les parties extérieures du système, créant une infraction qui a été relevée par le délégué technique de la FIA, Jo Bauer.

Celui-ci a transmis le dossier aux commissaires, qui ont confirmé la disqualification des deux pilotes de l’équipe de Grove, qui s’élanceront donc depuis le fond de grille en course demain, avec un départ prévu à 14h, heure française.

Cette mauvaise affaire pour le duo est évidemment une bonne nouvelle pour Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon et Pierre Gasly qui gagnent chacun deux positions.

Expliquant la raison de sa décision, la FIA a publié ce qui suit pour chacune des deux Williams.

"Lors des vérifications techniques post-qualifications, l’aileron arrière de la voiture a été jugé non conforme au Règlement Technique. Les positions réglables de l’élément supérieur de l’aileron arrière ont été vérifiées. Le DRS, en état de déploiement, dépassait la limite maximale de 85 mm de part et d’autre de la zone extérieure de l’aileron arrière."

"Lors de l’audience, l’équipe a admis que, bien que ses propres mesures avant les qualifications aient montré que le composant était dans les limites de tolérance, les mesures effectuées ultérieurement par les Officiels FIA désignés ont révélé un écart supérieur à celui autorisé et que, par conséquent, l’aileron arrière n’était pas conforme aux dimensions requises."

"L’équipe n’a contesté ni la procédure de mesure, ni la méthodologie, ni la précision de l’équipement de mesure utilisé par la FIA. Elle a pleinement accepté les résultats des mesures de la FIA et a reconnu que l’aileron arrière monté sur la voiture n’était pas conforme aux exigences du Règlement Technique."

"En conséquence, la pénalité standard applicable aux infractions techniques est appliquée avec une disqualification."

La nouvelle grille de départ du Grand Prix de Singapour :